Fabiana Sevillano habla de lo mal que lo está pasando en su preparación para La Velada del Año 6: "Llevo días llorando"

Fabiana Sevillano será una de las participantes de La Velada del Año 6, donde se enfrentará a La Parce. Desde que comenzó su preparación, la influencer ha publicado numerosos vídeos mostrando entrenamientos, rutinas físicas y parte de su evolución dentro del boxeo amateur.

Sin embargo, uno de sus últimos vídeos ha llamado especialmente la atención por el tono emocional del mensaje. En él, Sevillano reconoce que el proceso está siendo mucho más complicado de lo que esperaba y que lleva varios días atravesando un fuerte bloqueo mental.

"Al principio era todo súper guay, ahora llevo desde el 3 de mayo llorando todos los días", explica en el vídeo. Según relata, gran parte de esa frustración aparece durante los entrenamientos y los sparrings, especialmente cuando siente que no logra aplicar correctamente lo aprendido. "Me frustro mucho porque no saco las cosas que he practicado y me dan de hostias", comenta con sinceridad.

La creadora también explica que está entrenando con personas experimentadas, algo que eleva notablemente la intensidad de las sesiones. "Encima me estoy pegando con profesionales en los sparrings. Esto es muy complicado, entre el cardio, la coordinación, la mente…", afirma. Sus palabras reflejan una parte menos visible de la preparación para este tipo de eventos, donde muchos participantes afrontan por primera vez una dinámica competitiva de contacto físico real.

En el mismo vídeo, Sevillano menciona una conversación con RoRo, participante de la edición anterior, quien le habría confesado que también pasó por episodios similares durante su preparación. "Me dice que ella el año pasado también estuvo llorando un montón", cuenta.

Pese al desgaste emocional, la influencer insiste en que las lágrimas no aparecen durante el combate, sino antes. "Lloro por la frustración por ver que cuando hay que demostrar lo que has aprendido no sale", resume.

A medida que se acerca el evento, cada vez más participantes muestran públicamente la presión física y psicológica que acompaña a una competición seguida por millones de espectadores en directo.