Bad Bunny lanza nuevas entradas en Madrid y Barcelona con una grada para "los Vecinos": ¿Cómo funciona?

Bad Bunny continúa ampliando las opciones para asistir a sus conciertos en España con el lanzamiento de una nueva modalidad de entradas. La iniciativa introduce la grada denominada Los Vecinos, un espacio situado detrás del escenario principal que permitirá seguir el espectáculo desde un ángulo poco habitual.

Según ha detallado la promotora Live Nation, esta zona forma parte del propio diseño escénico de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. "¿Alguna vez te has imaginado ver un concierto como si formaras parte del escenario?", señalan desde la organización, destacando el carácter inmersivo de esta ubicación, que prioriza la cercanía a la estructura del show y a su desarrollo técnico.

Las entradas para Los Vecinos estarán disponibles a partir del viernes 8 de mayo a las 9:00 horas a través de los canales oficiales. Se trata de accesos sin asiento asignado, con formato de entrada general, y no incluyen beneficios adicionales como acceso preferente o servicios exclusivos. Tampoco permiten el acceso a otras zonas especiales del recinto, como La Casita.

El precio fijado para estas localidades es de 203,30 euros, a los que se suman 27 euros en gastos de gestión. Además, la organización ha confirmado la venta de un número limitado de entradas con visibilidad reducida, ampliando así el abanico de opciones para el público.

La gira pasará por Barcelona los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Posteriormente, llegará a Madrid con 10 conciertos en elEstadio Metropolitano.

Con esta nueva fase de venta, el artista suma una alternativa para quienes quedaron fuera en el primer proceso, incorporando al mismo tiempo una propuesta que modifica la forma tradicional de vivir un concierto en grandes recintos.