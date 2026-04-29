Ariana Grande anuncia su nuevo álbum Petal: esto es lo que se sabe sobre él

Pocos pueden discutir que Ariana Grande sea uno de los mayores referentes de la música pop en este momento. Las novedades sobre sus posibles lanzamientos son siempre unas de las más comentadas, y hace ya varias semanas que sus fans esperaban la confirmación del lanzamiento de su próximo álbum, después de que la artista empezase a compartir imágenes de su labor en el estudio de grabación. Hace unas horas hemos tenido, por fin, la publicación que tanto esperábamos por parte de la propia Ariana Grande: su nuevo disco se llamará Petal, tendrá 12 canciones y se publicará el próximo 31 de julio.

El álbum ya está disponible para preventa en diversos formatos y en plataformas digitales, y así es como se ha podido comprobar cuál será la estética de esta nueva etapa de Ariana Grande: blanco y negro, y mucha delicadeza, con recursos visuales como las flores silvestres y las bailarinas de ballet. Su apariencia en las últimas semanas encaja también con esta línea estética, y es probable que, al menos, el primero de sus videoclips adopte esta temática tan concreta y que tan bien acompaña a la evolución artística de Ariana Grande.

Este es el primer proyecto que la artista publica bajo su propio sello discográfico, una decisión que se une a la de otros muchos artistas, que están dando pasos para tener el control de su producto creativo, en plena era de ventas completas de catálogos musicales y de imitaciones realizadas con IA. Este cambio podrá suponer también un mayor control creativo y de timing para Ariana Grande; algo que, sin duda, muchos de sus fans agradecerán. Se publicará en pleno tour de la artista, unos días antes de que celebre sus numerosos conciertos en Londres.