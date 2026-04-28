Rosalía responde en un concierto en Bélgica a un cartel que pedía "justicia" para El Mal Querer y su reacción fue totalmente inesperada

Rosalía se encontraba sobre el escenario en Bélgica cuando, en mitad del concierto, detectó entre el público un cartel que destacaba por su mensaje: "Justice for El Mal Querer". La artista, en plena actuación, decidió detenerse unos segundos para leerlo en voz alta y comentar su contenido ante los asistentes.

Lejos de ignorarlo, respondió con una mezcla de humor y complicidad. "Ahí dice "Justice for El Mar Querer". Mira, esa pancarta es complicada. No, es broma", dijo desde el escenario, provocando la reacción inmediata del público. A continuación, añadió que entendía el mensaje desde el cariño: "Sé que lo dices con amor y me alegra que ames El Mal Querer".

El gesto no se quedó únicamente en palabras. Tras ese breve intercambio, Rosalía interpretó a capela un fragmento de Malamente, uno de los temas más reconocibles de ese álbum. El momento, captado por varios asistentes, se difundió rápidamente en redes sociales, donde ha sido compartido y comentado por seguidores de la artista.

La escena se produce en el contexto de su actual gira, en la que presenta su último trabajo, Lux. Aunque este nuevo proyecto ha marcado una evolución en su sonido y estética, El Mal Querer continúa ocupando un lugar central en la trayectoria de la cantante. Publicado en 2018, aquel disco supuso un punto de inflexión tanto en su carrera como en la proyección internacional de la música en español.

La reacción en Bélgica refleja cómo, incluso varios años después de su lanzamiento, ese repertorio sigue generando una conexión especial con parte del público. Las referencias a canciones como Malamente o Pienso en tu mirá continúan siendo frecuentes para los fans de la catalana.

En este tipo de gestos, breves y espontáneos, se condensa una relación que va más allá de los lanzamientos más recientes: una conversación continua entre artista y audiencia que se mantiene viva sobre el escenario.