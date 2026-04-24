Alcalá Norte nos dan pistas de su segundo disco: "Ahora tenemos más tiempo para preparar cada canción"

Pocos grupos hay tan aparentemente raros y, a la vez, tan geniales como Alcalá Norte. Su ascenso ha sido meteórico: La vida cañón se volvió un fenómeno viral gracias a Rosalía, y su álbum debut en 2024 no solo conquistó a la crítica, sino que les permitió girar por toda España, agotar tres veces La Riviera y fijar ya la vista en un ambicioso concierto en el Movistar Arena para 2027. Este 2026 se presenta crucial para la banda, tras haber sido seleccionados como uno de los cinco artistas RADAR de Spotify España. Pudimos charlar con ellos en la Sala But sobre el proceso de creación de su segundo disco, que verá la luz en otoño y del que ya conocemos el single El hombre planeta.

Al preguntarles sobre si este nuevo trabajo superará al primero, Pablo responde con un rotundo y confiado "yes", mientras que Barbosa bromea asegurando que "ya está hecho" y que la calidad del material habla por sí sola. Sin embargo, pese a que El hombre planeta parece recoger el testigo sonoro de La calle Elfo, la banda prefiere no obsesionarse con fabricar un nuevo hit viral. Según explica Barbosa, el éxito de La vida cañón fue algo que ellos no decidieron: "En ningún momento pensamos que fuera a pasar lo que pasó; para nosotros era una canción triste, decadente y fatal. No esperábamos que la gente se echara a bailar con ella, porque creíamos que las canciones buenas eran otras. Por eso, no sabemos si en este disco habrá otra 'Vida cañón' o no".

Lo que sí parece claro es que este nuevo álbum apuesta por la continuidad y la solidez frente a reinventarse de forma forzada. Carlos defiende que no siempre es obligatorio ser disruptivo en cada entrega y define este proyecto como "continuista". Para el guitarrista, el hecho de que solo hayan pasado dos años desde el debut justifica mantener esa línea, aunque admite que el proceso ha madurado: "Es verdad que ahora tenemos más tiempo para preparar cada canción y es posible que se noten cosas diferentes". Con el otoño en el horizonte, Alcalá Norte sigue su propio camino, demostrando que su fórmula, lejos de ser un accidente, tiene todavía mucho que decir.