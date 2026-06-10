El Papa León XIV bendice a Siloé y recibe el último disco del grupo

La visita del papa León XIV en España ha estado regada de actuaciones musicales a cargo de artistas como Beret, Iñigo Quintero, Lola Índigo, Rozalén y especialmente Siloé. El grupo vallisoletano actuó en dos ocasiones primero en Madrid el sábado 6 de junio de 2026 en la Plaza de Lima como parte de la banda sonora de la vigilia con los jóvenes

La segunda actuación tuvo lugar el martes 9 de junio de 2026 en el Estadi Olímpic de Montjuïc. En este segundo encuentro, la banda indie interpretó su tema "Todos los besos" ante el papa y los fieles congregados.

El Papa León XIV bendijo a Siloé y recibió el último disco del grupo vallisoletano en un encuentro personal y memorable. La banda pudo tener na conversación cercana y muy emotiva con el Sumo Pontífice tras su actuación en la Vigilia de Barcelona. ras el emocionante momento, el grupo le regaló su último trabajo, "Terrorismo Emocional", así como un sombrero con una cruz signo personal de la banda hecho a medida por Why Hats, con el nombre León XIV serigrafiado y un grabado de la Sagrada Familia.

El Papa finalizó dicho encuentro con una bendición personal a cada miembro de Siloé. "Ha sido emocionante y uno de los momentos más alucinantes de nuestra vida que jamás olvidaremos" aseguró Xavi Road, integrante de la banda al que se vio claramente conmovido con el encuentro. Saltándose todos los protocolos, el Sumo Pontífice abrazó al grupo en una foto para el recuerdo.

Este encuentro ha significado mucho para un grupo cuyo éxito en nuestro país va al alza y que nunca han escondido su fé y su catolicismo. Su anterior disco se llamaba Santa Trinidad y en sus escenarios siempre está presente la cruz. Además canciones como Todos los besos, Reza por mi, La verdad o Que merezca la pena aunque ambiguas tienen una clara lectura espiritual y católica.