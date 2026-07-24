Residencia de Shakira en Madrid: Todos los detalles del exclusivo universo de Macondo Park

El primer concierto de la residencia europea de Shakira en Madrid. Será el próximo 18 de septiembre cuando la cantante se suba por primera vez al escenario del impresionante Estadio Shakira para dar el primero de los doce conciertos que tiene programados en la ciudad, como parte de su exitoso ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que ostenta el Récord Guiness de la gira latina más taquillera de la historia.

Lo hace en un año histórico en el que no ha parado de conquistar hitos, desde el concierto con récord de asistencia en el Zócalo de Ciudad de México en marzo, superando la escandalosa cifra de 400.000 asistentes; a su multitudinario concierto en Copacabana en mayo reuniendo a más de 2 millones de personas; sin dejar atrás el éxito con su nuevo tema Dai Dai, que no sólo ha sido la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que lidera las listas globales de todo el mundo, logrando hacerse con el ansiado primer puesto.

Shakira parece ser el "talismán de la roja" después que pusiera banda sonora al mundial de 2010 con Waka Waka, en el que España conquistaba su primera estrella y ahora lo haya vuelto a hacer con Dai Dai, un nuevo super éxito de la cantante con el que la roja se ha traído la copa para España.

Experiencia VIP: Descubre los espacios Garden y Terrace

Dos espacios exclusivos conformarán la zona VIP de esta experiencia, diseñados para vivir la residencia europea de Shakira desde otro nivel.

Espacio Garden: Un oasis de diseño inspirado en la naturaleza, concebido para quienes buscan un ambiente exclusivo pero rompiendo todos los estándares de lo convencional. Este espacio ofrece una atmósfera envolvente con activaciones exclusivas y sorpresas a lo largo de la noche para elevar la experiencia al siguiente nivel.

Acceso a Front Stage para ver a Shakira en directo

Acceso VIP al recinto

Acceso a zona Garden exclusiva con sorpresas y ambiente animado

Comida y bebida incluida durante todo el evento

Aseos exclusivos

Regalo VIP oficial de Shakira

Staff VIP y punto de check-in

Espacio Terrace: Pensado para quienes buscan una panorámica privilegiada e ininterrumpida de todo el Estadio en un espacio totalmente VIP.

Terraza exclusiva con vistas privilegiadas al escenario para ver a Shakira en directo

Acceso a Front Stage para ver a Shakira en directo

Acceso VIP al recinto

Oferta gastronómica y de bebidas de primer nivel incluidas durante todo el evento

Aseos exclusivos

Regalo VIP oficial de Shakira

Staff VIP y punto de check-in

Mapa de Macondo de Shakira | Live Nation

Macondo Park: Una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico

Durante la rueda de prensa se revelaron los ocho pilares que conforman la experiencia: música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil; el universo artístico de Shakira y Macondo, entendido como el corazón y punto de encuentro de toda la celebración.

Cada uno de estos pilares ha sido transformado en un pabellón con identidad propia, que será activado a través de programación, contenidos, experiencias inmersivas, talento, aliados y propuestas especiales durante las fechas de la residencia, todas curadas por Shakira bajo el concepto Es Latina y bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Una programación activa accesible para todos los asistentes al concierto, independientemente de su tipo de entrada, quienes podrán sumergirse en el universo Es Latina en Macondo Park a cualquier hora de la tarde.

Encuentra toda la información y novedades en redes sociales de Eslatina: @eslatinafest / elastina.com

Fechas de la residencia europea de Shakira:

- 18 de septiembre

-19 de septiembre

-20 de septiembre

-25 de septiembre

-26 de septiembre

-27 de septiembre

-2 de octubre

-3 de octubre

-4 de octubre

-9 de octubre -Nueva fecha

-10 de octubre

-11 de octubre