Así ha sido el impresionante debut de Guitarricadelafuente en la televisión estadounidense

Guitarricadelafuente da un nuevo paso decisivo en su proyección internacional tras debutar anoche en la televisión estadounidense con la interpretación en directo de “BABIECA!” en el programa Jimmy Kimmel Live!. El tema, certificado como Disco de Oro en España, forma parte de Spanish Leather, un trabajo publicado en 2025 que la revista Rolling Stone encumbró como uno de los álbumes más aventureros y destacados del año.

Su paso por el late night estadounidense coincide con el reciente lanzamiento de “Calypso”, un nuevo sencillo compuesto durante su gira internacional que sirve como broche final a la era Spanish Leather y anticipa sus próximos pasos creativos. La canción mantiene el universo sonoro característico del disco —ese equilibrio íntimo entre la tradición folclórica y el pop contemporáneo—, pero evoluciona hacia una atmósfera más ligera y libre que refleja su actual momento de transición.

Este hito culmina un 2026 indispensable en la trayectoria del artista. Nombrado recientemente embajador global de Dior, Guitarricadelafuente ha consolidado su impacto internacional con un tour que ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' en 13 países (España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú), además de firmar actuaciones destacadas en festivales como Lollapalooza Argentina, Estéreo Picnic y Tecate Pa’l Norte.

A este recorrido musical y mediático se suma su debut cinematográfico en La Bola Negra, largometraje codirigido junto a Penélope Cruz que tuvo su puesta de largo en el pasado Festival de Cannes y cuya llegada a las salas de cine españolas está prevista para el próximo 25 de septiembre.