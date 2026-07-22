Barry B nos cuenta la historia de Yo pensaba que me había tocado Dios:"Llamé a mi manager casi llorando"

En mayo pudimos charlar con Barry B en el festival Vibra Mahou de León, donde nos habló de sus próximos planes musicales, de Loco Cowboy y de lo que significa ser artista Spotify Radar, entre otros temas.

Ahora que ya están aquí Silverado, Una casa en el Teide y justo antes de que salga «No pega igual», estrenamos una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección de cada miércoles donde los artistas nos desvelan el origen de sus canciones más famosas. Un formato que ya ha analizado temazos como Física o Química de Despistaos, La Gozadera» de Gente de Zona, «Tenía tanto que darte» de Nena Daconte, Amantes de Greeicy o Mari Carmen de La Pegatina, y que ahora adaptamos también a nuestra web.

Yo pensaba que me había tocado Dios es el tema que cambió el rumbo de la carrera de Barry B, la canción que más le marcó y con la que cierra sus conciertos. Incluida en su álbum Chato, es, con más de 22 millones de reproducciones, su canción más escuchada en Spotify con diferencia.

Aunque la firma junto a Diego Ibáñez, el tema contó con la participación de todos los miembros de Carolina Durante (Mario del Valle a la guitarra, Martín Vallhonrat al bajo y Juan Pedrayes a la batería), logrando esa potente fusión entre el sonido post-punk de la banda madrileña y el estilo urbano y melancólico del de Aranda de Duero. Lanzada en julio de 2024, la canción vino acompañada por un videoclip rodado con estética casera y formato noventero, capturando a la perfección esa catarsis generacional sobre la vulnerabilidad, la pérdida de control y la presión de la rutina.

Sobre el origen del tema, Barry recuerda el momento de saturación personal en el que nació la composición: "Pues es una canción que justo estaba empezando a hacer el disco y, como de las canciones que había —que luego han funcionado— en ese momento no veía que hubiera ninguna que expresara lo que realmente sentía, llamé a Cristian, mi manager, casi llorando porque estaba también hasta los cojones del curro."

Esa combinación entre el estrés diario y la necesidad urgente de evasión fue el detonante creativo perfecto para que la canción saliera prácticamente de un tirón: "Lo típico: muchas cosas, la presión del disco, la presión del curro de trabajar para gente que ni te va ni te viene... Pues al final desemboca en hacer este tipo de canciones. Y salió: en un día o dos estaba hecha ya. La escuchó Diego y dentro."