Ibai predijo hace 30 días la final del Mundial punto por punto

Hay pronósticos y radiografías. Lo de Ibai Llanos con la final del Mundial fue lo segundo: un mes antes de que se jugara, el organizador de la Velada del Año explicó con nombres y apellidos qué tenía que pasar para que Argentina levantara la copa durante un stream junto a La Cobra. Y lo que pasó fue eso, punto por punto, hasta el único detalle que él mismo había señalado como condición innegociable.

El análisis salió en tono de pique, hablando de a quién prefería ver enfrente. "Prefiero enfrentarme y reventar a Argentina. Nada me encantaría más", dijo, antes de ponerse serio con el diagnóstico: "La realidad es que Argentina contra España no toca la bola".

De ahí salió la receta completa: "La única opción de Argentina para ganar a España es hacer lo de Cabo Verde: empate a cero, Diosito lindo, protégeme, vamos a penaltis y que el Dibu pare. No hay más". Y la remachó con los nombres exactos: "Argentina contra España es 0-0, que Ferran no la meta y el Dibu a ponerse la mano en los huevos en los penaltis".

Cerró con recado para Lionel Messi: "Y Messi va a estar dando vueltas y diciendo: 'Pero si a mí me encantaría jugar con ellos'. Pero Leo, es lo que hay. No puedes. Lamentablemente juegas con Rodrigo de Paul".

Argentina jugó justo el partido que Ibai había descrito. Lo primero que llama la atención es que el plan no fue una ocurrencia: fue el de Lionel Scaloni. La postura argentina en la prórroga corroboró que el plan del cuerpo técnico era llegar al drama de los penaltis y definir todo desde los once pasos. Aguantar el cero, no romperse, confiar en el Dibu Martínez. Exactamente el guion que Ibai había verbalizado un mes antes en directo.

El plan aguantó los noventa minutos. Se complicó cuando Enzo Fernández vio la segunda amarilla sobre el final del tiempo reglamentario y dejó a Argentina con diez. Aun así, la albiceleste siguió estirando el 0-0 hacia la tanda, que era el único sitio donde podía ganar.

De los once futbolistas españoles que podía nombrar, Ibai señaló uno: Ferran. En el minuto 106, apenas arrancado el segundo tiempo extra, Torres remató tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams a un centro de Pedro Porro. Ese gol de Ferrán Torres en la prórroga le dio a la Roja su segunda estrella.

Argentina se lanzó al abordaje con lo que le quedaba y en un par de córners el balón pareció quedar a merced de cualquiera para forzar la tanda, pero no entró. Sin penaltis. Sin Dibu. 1-0 y segundo Mundial para España.

Cuando el clip volvió a circular tras la final, el propio Ibai no intentó ponerse la medalla de analista. Lo despachó el 20 de julio con cuatro palabras en X: "masonada de las gordas". El tuit acumula 22 mil me gusta y 273 mil visualizaciones, y sirvió de pistoletazo para que su comunidad rematara la faena.

Treinta días antes, Ibai predijo lo que pasaría. Y pasó. ¿Le pedimos ya el pronóstico de la próxima Finalísima o mejor no tentamos a la suerte?