Xokas habla por primera vez de su relación con Zeling y explica por qué decidieron hacerla pública

A pesar de que conocemos su relación desde hace ya bastante tiempo, Xokas ha hablado por primera vez sobre cómo conoció a Zeling y por qué decidieron hacer público su noviazo. La conversación tuvo lugar durante una nueva visita de Xokas a The Wild Project, el programa de Jordi Wild, donde el creador habló sobre distintos temas relacionados con Internet, Twitch y su situación personal. Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión ha generado ha sido el dedicado a su relación sentimental con Zeling.

Aunque ambos habían aparecido juntos en directos, vídeos y eventos públicos desde hace tiempo, el streamer nunca había explicado con detalle cómo empezó la relación ni cómo habían gestionado la exposición mediática. Durante la entrevista, Xokas confirmó que llevan juntos más de un año y medio.

Según relató, se conocieron durante un evento organizado por Rubius y comenzaron a hablar a partir de ese momento. "Una semana después ella me dijo de ir juntos a un evento de Riot en Londres, ya durmiendo juntos. Ahí comenzamos nuestra relación", explicó durante el podcast.

El gallego también reconoció que durante bastante tiempo intentaron mantener la relación lejos del foco público. "Nos escondimos mucho tiempo", comentó. Sin embargo, aseguró que con el paso de los meses decidió dejar de preocuparse por las posibles reacciones de Internet y mostrar su vida personal con naturalidad.

"Lo hicimos público porque no hay que tener miedo a vivir", afirmó. Xokas añadió que, a estas alturas de su carrera, no está dispuesto a condicionar su vida privada por las opiniones ajenas. "Lo que me faltaba es no poder publicar lo que a mí me sale de los cojones", señaló.

Durante la conversación también habló de la posibilidad de que la relación pueda terminar algún día, algo que considera parte normal de cualquier vínculo sentimental. "Si un día sale mal la relación y lo dejamos, pues pasó y ya está. Como a cualquiera", explicó. Las declaraciones han generado una gran repercusión entre sus seguidores, especialmente porque es la primera vez que el streamer aborda públicamente la relación de forma directa y extensa.