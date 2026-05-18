Manu Rivas rompe a hablar sobre el odio en redes: "La salud mental que tienes que tener para estar aquí…"

Manu Rivas ha publicado uno de los vídeos más personales de su trayectoria en redes sociales. El influencer explicó en TikTok el impacto que están teniendo sobre él los comentarios ofensivos y las críticas constantes que recibe desde hace semanas, reflexionando también sobre la presión psicológica que supone exponerse diariamente a millones de personas en internet.

La situación comenzó a intensificarse, según contó él mismo, hace aproximadamente dos meses. Hasta entonces, el creador de contenido aseguraba no haber vivido episodios graves de acoso o rechazo en redes. Sin embargo, durante las últimas semanas empezó a notar un aumento considerable de vídeos, comentarios y mensajes dirigidos contra su aspecto físico, su forma de hablar o incluso su orientación sexual.

En el vídeo publicado en TikTok, Manu Rivas explicó que intentaba tomarse muchas de esas situaciones con humor y compartirlas con amigos para relativizar el impacto. Aun así, reconoció que hay comentarios especialmente agresivos que terminan afectándole. "La salud mental que tienes que tener para estar en redes…", afirmaba al inicio de la grabación.

El influencer mencionó algunos de los mensajes que más le habían impactado recientemente. Entre ellos, críticas sobre su físico, comentarios despectivos hacia su nariz o insultos relacionados con su peso. También habló de un usuario que le escribió "a ver si sales del armario ya", algo que decidió abordar públicamente para denunciar la normalización de ciertos ataques personales en plataformas digitales.

Durante el vídeo, Manu Rivas insistió en que, aunque él pueda gestionar parte de esa presión, otras personas podrían reaccionar de manera mucho más vulnerable. "Otra persona igual se derrumba y se pone a llorar", comentó, señalando la facilidad con la que muchos usuarios olvidan que detrás de cada perfil existe una persona real.

El creador de contenido también criticó directamente a la influencer Amores por reaccionar con un "ojalá" a uno de esos comentarios relacionados con salir del armario. Rivas consideró especialmente grave que figuras con visibilidad pública participen en dinámicas de humillación o burla hacia otros creadores.

Lejos de plantear el vídeo como una despedida o una ruptura con las redes, el influencer quiso utilizarlo como una reflexión sobre el comportamiento colectivo en internet. "Si influenciamos en algo, ojalá sea en no decir esas barbaridades", concluyó después de varios minutos relatando cómo vive la exposición constante en plataformas digitales.