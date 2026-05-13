María Herrejón aclara por primera vez qué ocurrió con Andrea Compton: "Fue un fallo de comunicación"

Durante años, la ruptura de amistad entre María Herrejón y Andrea Compton fue uno de los temas más comentados entre sus seguidores. La ausencia de explicaciones públicas alimentó rumores y teorías en redes sociales desde 2018. Ahora, después de que ambas reaparecieran juntas a finales de 2025, Herrejón ha contado por primera vez cómo vivió realmente aquel distanciamiento.

La historia comenzó hace varios años, cuando los seguidores de ambas creadoras empezaron a notar que habían dejado de aparecer juntas en vídeos, publicaciones y eventos. Poco a poco, la falta de interacción pública terminó convirtiéndose en objeto de especulación constante en redes sociales y foros de internet, donde circularon múltiples teorías sobre el motivo de la ruptura.

Sin embargo, nunca llegó una explicación directa por parte de ninguna de las dos. Esa ausencia de respuestas contribuyó a que crecieran los rumores, algunos especialmente graves. Todo cambió a finales de 2025, cuando Herrejón y Andrea Compton publicaron una fotografía juntas en redes sociales, dando a entender que habían retomado el contacto después de años alejadas.

Ahora, en una conversación junto a Roenlared, Herrejón ha explicado qué ocurrió realmente entre ellas. Según contó, el conflicto no estuvo relacionado con traiciones ni terceras personas, sino con un deterioro progresivo de la comunicación. "Cada una estaba atravesando sus cosas y no nos supimos comunicar", afirmó. También explicó que en aquel momento decidió alejarse de ciertos entornos porque se encontraba saturada emocionalmente y no supo transmitirlo correctamente.

La creadora reconoció que el distanciamiento fue muy doloroso para ella debido a la importancia que Andrea tenía en su vida. Además, aseguró que nunca quiso hablar públicamente del tema porque consideraba que la única conversación importante debía tenerla con Andrea en privado.

Uno de los aspectos que más impacto le causó fue descubrir, años después, algunos de los rumores que habían circulado sobre ella. Según relató, llegó a enterarse de que muchas personas difundían la falsa idea de que había mantenido una relación con la pareja de Andrea en aquel momento. Herrejón explicó que fue la propia Andrea quien la alertó de esos comentarios y quien quiso dejar claro que esas acusaciones eran completamente falsas. Ese acercamiento, contó, terminó permitiendo que ambas pudieran hablar y cerrar una etapa que había quedado marcada por el silencio y las interpretaciones externas.