David Guetta, Aitana y The Prodigy encabezan el cartel del Mallorca Live Occident que sitúa a la isla en el epicentro musical del verano

Mallorca Live Occident 2026 no es solo una edición más, es el comienzo de una etapa renovada. El festival, que estrena naming partner junto a Occident, refuerza su identidad como el gran encuentro musical del archipiélago y presenta una propuesta pensada para quienes viven en la isla, sin renunciar a su proyección internacional.

Con una planificación que prioriza la movilidad, los horarios adaptados y la experiencia del público local, el festival vuelve a situar a Calvià en el mapa europeo de los grandes eventos musicales.

Un cartel que combina exclusividad, diversidad y grandes nombres

La edición de 2026, que se celebrará los días 12 y 13 de junio con una closing party el 14, reúne a artistas capaces de atraer a miles de asistentes tanto de Mallorca como del resto del mundo.

El viernes 12 destacan Dani Fernández, The Prodigy, Luciano y Viva Suecia, una combinación que mezcla electrónica, rock alternativo y pop nacional de primer nivel.

El sábado 13 toma el relevo Aitana, Adriatique y Cypress Hill, consolidando una jornada que fusiona pop, electrónica y rap.

El broche final llega el domingo 14 con una closing party encabezada por David Guetta, que convierte el recinto Mallorca Live en una auténtica pista de baile internacional.

Aitana en concierto en Mallorca Live Occident | Mallorca Live Occident

Un festival pensado para la isla, con mirada global

Mallorca Live Occident refuerza este año su compromiso con la comunidad local. La organización amplía la presencia de artistas mallorquines en el cartel y adapta la estructura del festival para integrarse mejor en los ritmos de la isla.

Al mismo tiempo, mantiene su carácter internacional, debido a que cada edición atrae a miles de visitantes de fuera de España, consolidando al festival como una cita imprescindible dentro del circuito europeo. Ese equilibrio entre arraigo local y proyección global es uno de los pilares que definen esta nueva etapa. Toda la información en Atresmúsica.