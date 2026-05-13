Una streamer lleva más de cuatro años y medio en directo sin apagar Twitch ni para dormir

Mientras la mayoría de streamers realizan emisiones de unas pocas horas al día, EmilyCC lleva más de 1.600 días consecutivos retransmitiendo su vida en Twitch. La creadora de contenido mantiene la cámara encendida prácticamente las 24 horas desde noviembre de 2021, incluyendo momentos cotidianos como dormir, cocinar, trabajar o salir de casa, en lo que ya es uno de los fenómenos más extraños y extremos de la historia de la plataforma.

Este récord comenzó como un simple subathon, un formato habitual en Twitch en el que cada nueva suscripción añade tiempo extra al directo. Normalmente estas retransmisiones duran unos días o semanas, pero el caso de EmilyCC terminó escapándose de cualquier escala habitual. La streamer inició el reto en noviembre de 2021 y, desde entonces, el contador nunca ha llegado a cero.

Más de cuatro años después, la emisión sigue activa. Según distintos registros, EmilyCC acumula alrededor de 1.639 días consecutivos en directo, una cifra que la sitúa como la propietaria del subathon más largo jamás realizado en Twitch.

Su contenido se basa en una retransmisión continua de su vida diaria. La cámara permanece activa mientras juega, conversa con espectadores o realiza emisiones IRL fuera de casa. También continúa funcionando mientras duerme, e incluso durante algunos desplazamientos o actividades cotidianas. Aunque ciertas partes privadas de su rutina quedan fuera de plano, la sensación de retransmisión permanente ha convertido su canal en una especie de experimento constante sobre los límites del streaming y la exposición digital.

En los últimos meses, su caso ha vuelto a viralizarse después de una visita a las oficinas de Twitch. Allí, varios empleados comentaban la importancia histórica de figuras como Ludwig o Kai Cenat dentro de la cultura del subathon, sin mencionar a EmilyCC pese a tener el récord absoluto de duración.

Más allá de los números, el fenómeno ha generado debates constantes sobre agotamiento, privacidad y la economía de la atención en internet. Mientras algunos espectadores ven el canal como una demostración extrema de disciplina y cercanía con la audiencia, otros consideran que representa hasta qué punto las plataformas digitales han difuminado la frontera entre vida personal y contenido en directo.