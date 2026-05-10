Cyberdecks, la nueva tendencia contra el avance de la inteligencia artificial

Un cyberdeck es un gadget tecnológico nacido en libros de ciencia ficción. Su propósito suele ser único, así que debe ser algo que realice muy bien aquello para lo que ha sido creado. Además hay que tener en cuenta su espíritu punk, dado que estos dispositivos destacan por su filosofía DIY. Es decir, tú te lo guisas y tú te lo comes. Coges componentes que te sobren por casa y los juntas para dar forma a algo nuevo que se ajusta a tus necesidades. En cierto modo es tecnología de guerrilla y es todo esto lo que ha hecho que varias tiktokers den comienzo a una tendencia.

Por ejemplo, Ube Boobey muestra su cyberdeck y otros proyectos a través de TikTok. ¿Su objetivo? Que ni la IA ni las grandes empresas lleguen a lo que hacen. Se trata de que este microordenador esté a salvo de sus garras. De paso, decide darle un estilo marcadamente propio acorde a su personalidad. El éxito ha sido rotundo y en la red social ya es común ver a varias cuentas probando sus propios experimentos. Y no todos necesitan ser así, dado que la idea base es recuperar la tecnología y su utilidad para el individuo, no para las grandes compañías.

Otros ejemplos de esta tendencia son las máquinas de escribir modernas. Una pantalla pequeña, un teclado adecuado, una caja de un antiguo reproductor de vinilos y listo. Con esos elementos se construye algo nuevo con cosas recicladas. Podríamos incluir aquí también la proliferación de iPods y clones del mismo dedicados exclusivamente a reproducir música. Un propósito, una función, un éxito. Alejados de notificaciones, problemas de privacidad e inteligencia artificial generativa cada vez más presente en todos los dispositivos. Y, como decimos, una tendencia cada vez más grande en la que la gente reclama la tecnología para su propia libertad.