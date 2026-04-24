Una influencer explica por qué no va a la Feria de Sevilla y desata el debate en redes: "Usar la Feria de decorado para hacer contenido me da cosa"

La Feria de Sevilla vuelve cada año a convertirse en uno de los eventos más fotografiados y compartidos en redes sociales. Entre casetas, trajes y calles iluminadas, la celebración ha ampliado su presencia más allá del ámbito local, atrayendo a visitantes de distintos puntos y también a creadores de contenido. En ese contexto, una influencer ha optado por explicar públicamente por qué prefiere no asistir.

En un vídeo difundido en TikTok, la creadora —conocida como Pawgli— aborda su decisión desde una perspectiva personal. "Siento que esta generación es mucho de ir todos al mismo sitio y que quién no va es el raro", afirma al inicio de su reflexión. A pesar de ello, reconoce el valor cultural del evento: "A mí la Feria de Sevilla me parece preciosa. Me encanta ver a la gente, los trajes, el ambiente, la tradición, cómo lo vive la gente... Es espectacular".

Su postura, sin embargo, se centra en la experiencia individual. "Pero yo lo paso fatal en los sitios donde hay tanta gente. Ir para hacerme cuatro fotos e irme corriendo al hotel siento que no va conmigo", añade. La influencer también introduce una dimensión más ética sobre el uso del evento: "Tengo amigas sevillanas que viven la feria de verdad y usarla solo de decorado para hacer contenido me da hasta cosa".

El mensaje concluye con una apelación a la coherencia personal: "Quiero ser honesta conmigo misma y no ir a un sitio tan especial sin sentirlo de verdad". Estas palabras han encontrado eco en un momento en el que se multiplican las críticas hacia el papel de los influencers en este tipo de celebraciones.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos alineados con la idea de preservar el carácter tradicional de la feria frente a su creciente exposición mediática. Otros usuarios, en cambio, defienden la convivencia entre tradición y nuevas formas de visibilidad. Mientras tanto, la intervención de la creadora ha contribuido a poner sobre la mesa una forma distinta de relacionarse con los eventos masivos.