Este chico ha construido una puerta secreta para engañar a su casero

Cada quien tiene su biblioteca de ensueño, especialmente si acumula muchos libros y tebeos pendientes. Tener un lugar bien iluminado en el que, cómodamente, poder dedicar las horas a sumergirte en nuevos mundos impresos en blanco sobre negro (y en colores sobre cantos). Pero, claro, cuando eres youtuber, el reto llega más allá. Por eso hoy os traemos un vídeo en el que vemos cómo, tras construir toda una habitación secreta en un lugar bastante obvio, procede a ocultarla con la creación de una puerta muy especial diseñada a partir de las sugerencias de sus seguidores.

Entre las opciones estaba construir una puerta con cristal pintado, pero al final la ganadora fue la puerta de madera con hexágonos. ¿Por qué hexágonos? Porque pueden actuar de forma individual como botones, lo cual viene muy bien para idear un mecanismo de apertura digno de películas de fantasía. La construcción de madera va acompañada de algunas piezas creadas por impresión 3D, aprovechando el trabajo ya hecho de las comunidades online. Es importante encajar los engranajes como es debido y que todo se mueva y funcione a la par que luzca como un gran puzzle en una escultura moderna. Como reto, nada mal.

Los interruptores son varios y, en cadena, abren la puerta. Unos imanes se aseguran de cerrarla y, además, otro hexágono funciona para apagar y encender la luz. Cuando por fin llega el casero, le lleva un rato detectar la posibilidad de movimiento de los hexágonos. El rotarlos le lleva otro rato pero, al final, acaba consiguiendo abrir la puerta secreta. Ese tiempo extra que lleva acceder al espacio es lo que termina de elevarlo como algo único y especial. Y, aunque el youtuber asegura que dejará la biblioteca en la casa cuando se mude, la puerta irá con él y su familia allá donde vaya. Hay demasiado de él mismo en esas maderas.