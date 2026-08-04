¿LLUVIA DE INDIRECTAS?
Feid canta sobre una ruptura antes del nuevo disco de Karol G y las redes hacen sus apuestas
Feid estrenará Mentira junto a Ryan Castro un día antes del nuevo álbum de Karol G y su letra ya ha disparado las teorías.
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Feid y Karol G podrían estar a punto de protagonizar una semana cargada de indirectas musicales. Tras confirmar su ruptura después de tres años juntos, ambos artistas preparan nuevos lanzamientos con apenas unas horas de diferencia y las primeras palabras del colombiano ya han puesto a trabajar a los fans.
Ryan Castro y Feid publicarán Mentira el próximo 6 de agosto. Solo un día después, Karol G estrenará su nuevo disco, No me arrepiento de sentir tanto, por lo que el calendario elegido ha despertado todo tipo de sospechas.
En el adelanto de la parte interpretada por Feid, el cantante comienza hablando del tiempo que lleva sin ver a una persona: "Hace tiempo no te veo". Poco después añade una frase que muchos han relacionado directamente con su ruptura: "Tú me pediste distancia".
La letra continúa describiendo una relación que habría terminado convirtiéndose en un juego similar a un romance infantil. Feid se pregunta qué pudo faltar entre ambos para que el paso del tiempo no consiguiera cambiar nada y señala al ego compartido como una de las causas del distanciamiento.
La parte adelantada termina con una palabra que da nombre a la canción y que ha terminado de disparar las teorías: "Mentira". Tanto el contenido como la fecha elegida para publicarla resultan especialmente llamativos teniendo en cuenta la reciente separación.
Los seguidores han relacionado inmediatamente la canción con Karol G, aunque ninguno de los artistas ha confirmado que esté inspirada en su historia. La letra conocida procede únicamente de un adelanto, por lo que habrá que esperar al lanzamiento completo para conocer su verdadero contexto.
Karol G, por su parte, publicará el 7 de agosto No me arrepiento de sentir tanto, su primer álbum desde que ha hablado abiertamente de lo aprendido tras su ruptura. Con dos lanzamientos consecutivos y una separación todavía reciente, las teorías sobre posibles respuestas musicales no han hecho más que comenzar.
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