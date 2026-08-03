Leire Martínez y Metrika revolucionan 'Rosas' con una inesperada versión electrónica y con autotune

Leire Martínez y Metrika representan dos generaciones y dos estilos musicales completamente diferentes, pero ambas han demostrado en el Arenal Sound que también pueden compartir escenario. La antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh ha sorprendido al público del festival invitando a la rapera a interpretar junto a ella Rosas.

El inesperado dueto se ha producido durante el concierto ofrecido por Leire Martínez el viernes 31 de julio en Burriana. Aprovechando que las dos formaban parte del cartel, la cantante ha contado con Metrika para transformar por completo una de las canciones más reconocibles del pop español.

La melodía original ha dado paso a una producción mucho más electrónica y Metrika ha recurrido al autotune característico de sus actuaciones. Una mezcla difícil de imaginar sobre el papel que ha provocado la euforia del público y cuyos vídeos no han tardado en circular por las redes sociales.

El encuentro también ha dejado un divertido intercambio entre las dos artistas. Al terminar la actuación, Metrika ha agradecido públicamente a Leire su influencia y le ha entregado unas botas como regalo. “Has dejado huella en miles de generaciones y yo quería darte un cachito de mí también”, le ha explicado.

"No sé si son tu estilo, pero yo quería que las tuvieras. Muchísimas gracias, de verdad, eres una referente. Perfecta, chocho", ha añadido la rapera. Leire ha respondido siguiendo su tono y ha cerrado el momento con una frase que también se ha hecho viral: "De perra a perra, guau".

La aparición en el Arenal Sound supone un nuevo escaparate para Metrika, que recientemente también ha participado en La Velada del Año VI. Leire Martínez, por su parte, continúa recorriendo los escenarios españoles durante su nueva etapa en solitario, aunque sin renunciar a canciones que marcaron sus años en La Oreja de Van Gogh.