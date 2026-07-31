Ultraligera cruza el charco y anuncia su primera gira por Latinoamérica para otoño

La banda madrileña confirma su gira "Ultraligera LATAM 2026" para este noviembre, con paradas en Colombia, México, Chile y Argentina, mientras continúa conquistando salas y festivales con la presentación de su nuevo trabajo, 'Lapsus'.

Ultraligera no frena su ritmo de crecimiento. Consolidados ya como una de las propuestas más sólidas y aclamadas del rock nacional, la banda formada por Gisme (voz), Coque (guitarra), Santi (bajo) y Martín (batería) da un paso decisivo en su carrera con el anuncio de su primer desembarco al otro lado del charco: la gira “Ultraligera LATAM 2026”.

El anuncio llega acompañado de nuevas certificaciones de éxito. El grupo acaba de sumar dos nuevos Discos de Oro a su palmarés: uno para su primer álbum de estudio, Pelo de Foca (2025), y otro para el popular sencillo La Basura, incluido en este mismo trabajo. Reconocimientos que se unen al Disco de Oro que ya consiguieron el pasado mes de abril con el tema Matanza en el Hotel.

Este primer tour latinoamericano llevará su potente directo a cuatro países a lo largo del mes de noviembre, comenzando en Bogotá y culminando en Buenos Aires:

04/11/26 – Bogotá (Colombia)

07/11/26 – Monterrey (México)

08/11/26 – Guadalajara (México)

12/11/26 – Ciudad de México (México)

14/11/26 – Santiago de Chile (Chile)

15/11/26 – Buenos Aires (Argentina)

Entradas: Estarán disponibles próximamente a través de los canales habituales de la banda.

Mientras preparan las maletas para América Latina, Ultraligera continúa inmersa en una ambiciosa gira nacional de casi 50 fechas en la que están recorriendo los principales festivales del país. Un tour centrado en la presentación de su segundo álbum de estudio, Lapsus, del que ya se han publicado adelantos de gran acogida en plataformas de streaming como Lapsus, Cuando todo vaya mal, Tu Problema y Alguna Película.