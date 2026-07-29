El oscarizado músico irlandés Glen Hansard muere en un accidente de moto en Dublín

El cantautor Glen Hansard, ganador de un premio de la Academia, ha fallecido esta noche en un accidente de motocicleta en la zona de Lucan, Dublín.

El reconocido músico perdió la vida en un accidente en el que no se vieron implicados otros vehículos, ocurrido cerca de Strawberry Beds en la madrugada del miércoles.

La policía y los servicios de emergencia fueron alertados del siniestro en la carretera R109 Lower Road —entre Tinkers Hill y Rugged Lane— a las 4:30 de la madrugada. Al llegar confirmaron que el hombre recibió asistencia en el lugar del incidente y fue declarado fallecido poco después.

La agencia de Hansard emitió un comunicado a los medios poco antes del mediodía, expresando la conmoción de la familia del músico.

"Con el corazón roto, anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió en la madrugada de hoy tras un accidente de tráfico en Dublín"

La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles.

La familia agradece el apoyo recibido y desea dar las gracias a los servicios de emergencia que acudieron al lugar de los hechos.

Dado que este asunto sigue siendo objeto de una investigación policial en curso, no se harán más comentarios por el momento.

Hansard estaba casado con la poeta finlandesa Maire Saaritsa y tuvieron su primer hijo en octubre de 2022. Repartían su tiempo entre Irlanda y Finlandia.

Glen Hansard se dio a conocer en la legendaria escena musical callejera de Dublín antes de formar The Frames en 1989, consolidándose como una de las bandas en directo más cautivadoras de Irlanda.

Su proyección internacional creció gracias a su papel en la serie The Commitments, antes de alcanzar el reconocimiento mundial con la película independiente Once.

Junto a Markéta Irglová, el Sr. Hansard coescribió la canción ganadora del Óscar "Falling Slowly", lo que catapultó a The Swell Season a la escena mundial y consolidó su reputación como uno de los mejores compositores de Irlanda.