La Parce preocupa a su comunidad en la recta final de La Velada del Año VI: "Estoy cansada, pero muy cansada"

A menos de 48 horas de que suene la campana en La Cartuja, la conversación sobre La Velada del Año VI se ha desviado del ring a algo mucho menos glamuroso: la báscula. Y en el centro de esa conversación está La Parce, la streamer colombiana que abre la cartelera frente a Fabiana Sevillano.

Unos audios de la creadora circulando desde anoche por X han encendido a su comunidad. En ellos habla de inflamación, de ansiedad y de un cansancio que arrastra desde hace días. "Estoy cansada, pero muy cansada", se le escucha decir antes de agradecer el apoyo de la gente que la sigue. El clip acumula cientos de miles de visualizaciones y ha abierto un debate que dice bastante más sobre cómo consumimos La Velada que sobre la salud de nadie.

Qué dicen los audios (y qué no dicen)

Aquí conviene ir con pies de plomo, porque el ruido ha ido más rápido que los hechos. En los fragmentos que circulan, La Parce describe el desgaste físico de la última fase de preparación. Habla de la sensación de hinchazón, la ansiedad, la báscula que se mueve con cualquier cosa que coma y la necesidad de volver a bajar para dar el peso. En ningún momento de los audios difundidos anuncia que vaya a retirarse del combate, ni menciona diagnóstico médico alguno.

Esa distinción es la que ha partido en dos a su comunidad. Mientras una parte del timeline interpretó los audios como el preludio de una baja, otra parte respondió señalando que se estaban leyendo cosas que no estaban ahí, y que el contenido real de los mensajes era otro: su vídeo documental y las fluctuaciones de peso propias de estos días.

Para entender los audios hace falta contexto, y el contexto es el peso pactado. Cuando se anunció su combate, La Parce reveló que pesaba 55 kilos. Después acordó con Fabiana Sevillano competir en una categoría por debajo, en el entorno de los 52,5-53 kilos. Bajar esos kilos en las últimas semanas de preparación es un proceso estándar en el boxeo, pero también es duro: implica ajustar comida e hidratación en los días previos y llegar al pesaje justo en el límite.

La Parce misma resumió su rutina hace semanas sin adornos: entrenar por la mañana, entrenar por la tarde, y poco más. Y reconoció que el boxeo la ha empujado más allá de sus límites: "Yo en mi vida me imaginé practicando boxeo", llegó a decir sobre la experiencia de plantarse ante 80.000 personas.

No es la primera vez que su nombre aparece en esta ecuación. En abril, La Parce reveló en directo que había intentado bajarse de La Velada del Año VI. Había querido dejarlo apenas una semana antes, pero el contrato firmado con la organización se lo impedía. La confesión llegó en pleno terremoto personal, tras hacerse pública su ruptura con Juan Guarnizo, con quien había oficializado su relación a comienzos de 2026.

La respuesta de su rival fue inmediata y marcó el tono de todo lo que vino después. Fabiana Sevillano dejó claro que ella sí pensaba subirse al ring: llevaba dos meses viviendo como una boxeadora y no estaba dispuesta a tirar eso por la borda, aunque acompañó el mensaje de comprensión hacia la situación personal de la colombiana.

Desde entonces, cualquier señal de duda alrededor de La Parce se lee en clave de "se baja". De ahí la reacción de anoche.

La incógnita se despeja hoy mismo. La ceremonia de pesaje de los 20 participantes se celebra este viernes 24 de julio a las 19:30, hora peninsular, y se puede seguir en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok. Al terminar llega la última ronda de declaraciones y el careo oficial.