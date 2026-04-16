Fabiana Sevillano responde a LaParce tras querer bajarse de La Velada: "No, mamita; he sacrificado muchas cosas, no estoy para esto"

La Velada del Año 6 sigue dando de qué hablar, después de que LaParce haya comentado en stream que, si fuese por ella, se bajaría de su combate contra Fabiana Sevillano. La streamer ha perdido la motivación para entrenar y pelear después de terminar su relación con Juan Guarnizo, pero no tendrá más remedio que seguir con su preparación, debido a que la participación en La Velada está firmada con un contrato que no permite retirarse a no ser que haya un tema grave de por medio, como una lesión. Por desgracia para ella, el dolor de corazón debido a una ruptura no está contemplado entre esas razones de baja, así que deberá pelear si no quiere tener problemas legales. Su contrincante, la influencer Fabiana Sevillano, ha respondido al asunto.

Aunque se ha mostrado comprensiva con la situación personal actual de LaParce, Fabiana Sevillano también ha sido contundente con sus intenciones de pelear en La Velada del Año 6. Tras los meses de trabajo que ha invertido en prepararse para llegar con un buen nivel a su combate, es normal que la influencer no tenga ganas de que su pelea esté en duda. Aunque, incluso si finalmente sucediese algo que sacase a LaParce del cartel de participantes, poca duda cabe de que Ibai y su equipo lograrían encontrar a una buena contrincante para que Fabiana Sevillano tenga el combate que se merece.

Las reacciones en redes al asunto demuestran un viraje de la opinión pública hacia Fabiana Sevillano. Incluso las personas que pertenecen más a la audiencia de los streamers que a la de los influencers ha expresado que no está de acuerdo con la actitud de LaParce, y que estará del lado de Fabiana Sevillano cuando por fin suceda su combate en La Velada del Año 6. ¡Habrá que esperar a ver cómo avanzan las cosas, ya que todavía queda mucho para el gran día!