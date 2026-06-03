God of War: Laufey sorprende en el State of Play con Faye como protagonista y un viaje por el más allá de los dioses

La presentación de God of War: Laufey en el State of Play puso fin a una larga espera para los seguidores de la franquicia. El proyecto, dirigido por Cory Barlog y desarrollado por Santa Monica Studio desde 2019, propone una historia completamente nueva ambientada tras la muerte de Faye, uno de los personajes más importantes de la etapa nórdica de la saga.

La aventura comienza cuando la guerrera gigante despierta en Everywhen, una misteriosa dimensión descrita como el más allá de los dioses. En este territorio convergen mitologías de distintas culturas y conviven deidades, criaturas y fuerzas sobrenaturales que compiten por el control de un mundo repleto de magia y peligros. Durante el extenso gameplay mostrado por Sony pudieron verse referencias a figuras inspiradas en mitologías egipcias y asiáticas, lo que apunta a una expansión del universo de la saga más allá de Grecia y los Nueve Reinos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nuevo sistema de combate. Santa Monica Studio apuesta por una jugabilidad más rápida y acrobática, con una mayor presencia de saltos, movimientos aéreos y desplazamientos ágiles. Según sus responsables, el objetivo es combinar la fluidez de los títulos clásicos protagonizados por Kratos con la profundidad narrativa y emocional de la etapa nórdica.

Faye volverá a contar con la interpretación de Deborah Ann Woll, mientras que uno de los personajes inéditos del juego será Phranque, una peculiar criatura cúbica que acompañará a la protagonista y que contará con la voz de Jack Quaid, conocido por su papel en la serie The Boys. Además, Kratos también aparecerá en la historia, aunque todo apunta a que lo hará desde una perspectiva muy diferente a la habitual.

Por el momento, Sony no ha anunciado una fecha de lanzamiento. Sin embargo, tras su aparición en el State of Play, God of War: Laufey ya se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de PlayStation para los próximos años.