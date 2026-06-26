El aplaudido discurso de María Pelaé en el pregón del Orgullo en Sevilla

La Alameda de Hércules volvió a convertirse este jueves en el corazón de la reivindicación y la celebración del Orgullo de Sevilla. Miles de personas abarrotaron el espacio sevillano para recibir a los pregoneros de esta edición: María Peláe, Jedet, Falete, Laura Gallego y Manolo Rosado, cinco voces distintas unidas por un mismo mensaje: los derechos conquistados no se negocian y la diversidad debe seguir ocupando las calles.

El acto, concebido como un pregón coral, estuvo marcado por la memoria, las experiencias personales y una defensa firme frente al avance de los discursos de odio. Cada uno de los protagonistas aportó su propia vivencia: desde el activismo institucional de Rosado hasta el arte sin etiquetas de Falete y Laura Gallego, pasando por el rotundo discurso de Jedet en defensa de los derechos de las personas trans.

Sin embargo, fue la intervención de María Peláe la que dejó uno de los momentos más simbólicos, emocionantes y aplaudidos de la noche, al conectar directamente la lucha LGTBIQ+ con una de las identidades más profundas de Sevilla: su mundo cofrade y sus tradiciones.

La artista malagueña, en un discurso que ella misma definió desde la emoción y la combatividad, reivindicó a todas aquellas personas del colectivo que durante décadas han sostenido tradiciones, hermandades y expresiones culturales desde lugares invisibles.

"Somos carne del cofrade que no puede casarse y aún así le da su amor, su tiempo y su arte", proclamó Peláe ante una Alameda entregada.

La frase se convirtió de inmediato en uno de los grandes titulares del pregón y en un fenómeno viral en las redes sociales al poner sobre la mesa una realidad tantas veces silenciada: la presencia histórica de personas LGTBIQ+ dentro de la Sevilla más tradicional, aportando talento, devoción y trabajo a una cultura de la que muchas veces no han recibido el mismo reconocimiento de manera oficial.