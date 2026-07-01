Team Heretics lleva los esports a Madrid con un gran evento para fans

Madrid acogerá el próximo domingo 5 de julio una de las grandes citas del calendario internacional de los esports. Team Heretics, vigente campeón de la Esports World Cup (EWC) de Valorant, reunirá a cerca de 300 aficionados en el Palacio Neptuno para seguir en directo el debut del equipo en la edición 2026 del mayor festival de esports del mundo.

El evento, que se celebrará entre las 12:30 y las 18:00 horas, permitirá al público vivir la jornada junto a creadores de contenido y miembros del club, en un formato que traslada al corazón de Madrid la emoción de una competición en plena expansión global. La EWC reúne en París, durante varias semanas de verano, a los mayores clubes de esports del planeta: cerca de 200 clubes, 2.000 jugadores y un reparto de más de 75 millones de dólares en premios.

La watch party tendrá lugar en el Palacio Neptuno, un espacio emblemático situado junto a la plaza de Cánovas del Castillo, cuya arquitectura clásica servirá de escenario para una jornada que une cultura digital, entretenimiento y comunidad. El contraste entre uno de los enclaves más históricos de la ciudad y uno de los fenómenos culturales de mayor proyección entre los jóvenes es uno de los principales atractivos visuales de la cita.

Con esta iniciativa, seguidores y creadores acompañarán a Team Heretics, uno de los clubes más queridos del panorama hispanohablante y con peso internacional, en el arranque de una de las mayores competiciones de los esports, consolidando a Madrid como escenario de referencia para los nuevos formatos de entretenimiento y cultura digital.

Fundado en internet en 2016 y con sede principal en Madrid, Team Heretics es uno de los clubes más reconocidos del panorama internacional, aunque ellos prefieren definirse como "club de internet". Con más de 7,7 millones de seguidores en sus canales propios y más de 1 20 millones sumando jugadores y creadores de contenido, el equipo llega a París como defensor del título mundial conquistado en 2025 tras una histórica remontada en la final de Valorant.