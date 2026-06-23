¿90, 120 o incluso 200 euros? Una filtración apunta al posible precio de GTA 6 y desata el debate entre los jugadores

Grand Theft Auto VI llegará oficialmente el próximo 19 de noviembre de 2026. Tras el retraso anunciado por Rockstar Games y Take-Two Interactive, la compañía ha comenzado a poner en marcha la maquinaria promocional de un título que apunta a convertirse en uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del videojuego.

En las últimas horas, una nueva información ha captado la atención de la comunidad. La cadena FNAC de Portugal llegó a mostrar en su catálogo distintas versiones de GTA 6 con precios que no pasaron desapercibidos. Según las capturas difundidas por numerosos usuarios, la edición estándar aparecía listada por 90 euros, una edición superior alcanzaba los 120 euros y una versión más completa llegaba hasta los 200 euros.

Aunque los precios fueron retirados poco después y no existe confirmación oficial por parte de Rockstar, la publicación ha alimentado las especulaciones sobre el coste final del juego. La posibilidad de que la edición básica alcance los 90 euros supondría un nuevo aumento respecto a los precios que ya se han ido consolidando durante la actual generación de consolas.

La discusión no es nueva. Durante los últimos meses, diferentes encuestas realizadas entre jugadores han reflejado que una parte importante de la comunidad espera que GTA 6 supere la barrera tradicional de los 80 dólares. El enorme presupuesto de desarrollo, los años de trabajo invertidos y las expectativas comerciales sin precedentes son algunos de los argumentos que suelen aparecer en estas conversaciones.

Las previsiones económicas alrededor del juego son igualmente extraordinarias. Diversos analistas consideran que GTA 6 podría recaudar miles de millones de dólares durante sus primeras semanas en el mercado y romper numerosos récords de ventas. Algunas estimaciones incluso apuntan a que recuperaría una parte significativa de su inversión en apenas unas horas.

Por ahora, tanto el precio definitivo como el contenido de las distintas ediciones siguen siendo una incógnita. Lo que sí parece claro es que, incluso antes de abrir las reservas, GTA 6 ya ha conseguido convertir cada pequeño detalle en una noticia seguida por millones de jugadores en todo el mundo.