La historia de GTA 6 estará dividida en capítulos como ocurre en Red Dead Redemption 2

La campaña de Grand Theft Auto VI introducirá una estructura completamente nueva para la franquicia. La pista ha aparecido en la descripción oficial de la Ultimate Edition, donde Rockstar explica que parte del contenido exclusivo se irá desbloqueando a medida que los jugadores avancen "por cada capítulo" de la historia protagonizada por Jason y Lucía.

Aunque la desarrolladora no ha ofrecido todavía una explicación detallada sobre el funcionamiento de este sistema, la referencia confirma que la narrativa estará dividida en bloques diferenciados. Se trata de una novedad para la saga Grand Theft Auto, cuyos títulos anteriores desarrollaban la historia de forma continua, incorporando nuevas misiones conforme avanzaba el jugador, pero sin separar la aventura en capítulos claramente identificados.

La comparación más inmediata es Red Dead Redemption 2, otro de los grandes éxitos de Rockstar Games. En aquel título, la historia se organizaba en capítulos que marcaban importantes cambios en la evolución de los personajes, el paso del tiempo y el propio mundo del juego. El campamento de la banda de Van der Linde cambiaba de ubicación con cada etapa, aportando identidad propia a cada tramo de la aventura y permitiendo introducir transformaciones significativas en el mapa.

Todo apunta a que GTA 6 seguirá una filosofía similar. Aunque Rockstar no ha confirmado cómo se desarrollará exactamente la progresión, esta estructura abre la puerta a que Vice City evolucione conforme avance la historia o que la narración abarque largos periodos temporales. También existe la posibilidad de que cada capítulo esté centrado en distintas zonas del mapa o en momentos concretos de la relación entre Jason y Lucía.

Por ahora, la compañía mantiene en secreto buena parte de los detalles argumentales del juego. Sin embargo, esta pequeña referencia incluida en la información de la Ultimate Edition permite intuir que la evolución narrativa tendrá un peso mayor que en entregas anteriores. A falta de nuevos avances oficiales, la confirmación de los capítulos supone uno de los cambios estructurales más relevantes anunciados hasta ahora para un título que llegará el próximo 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.