Naim Darrechi y su vídeo porno: ¿cómo ha llegado a esto?

Que Naim Darrechi sea tendencia en Twitter por un vídeo porno no debería sorprender a nadie que le haya conocido en los dos últimos años. Su lista de polémicas incluyen agresiones profilácticas ("les digo que soy estéril y no me pongo condón"), homófobas ("tendría que haber un baño para homosexuales"), negacionistas ("las vacunas no sirven para nada") y hasta políticas ("hasta un mono podría presentarse a cargo público, como yo").

El 28 de febrero cumplió 20 años todavía como el tiktoker más seguido de España, posición que ha acabado cediendo a Benji Krol debido a una fama subterránea. Desde julio de 2020, mes en el que consiguió dos millones y medio de nuevos followers, el descenso ha sido constante y agudo, con meses incluso perdiendo seguidores. En el último mes, ha remontado ligeramente el vuelo con unos 50.000 nuevos fieles.

Quizá haya sido porque el mallorquín ha decidido (una vez más) que TikTok se le queda pequeño. Antes lo intentó con notable éxito en YouTube o el mundo de la música, así que... ¿por qué no probar suerte en el mundo del porno?

No es una de sus fanfarronadas sino un proyecto hecho y derecho -no va con segundas- del que no solo va a sacar comentarios sino también rédito económico. El vídeo solo está disponible si pagas una suscripción en Only Fans, algo que al parecer han hecho varios miles de personas movidos por la curiosidad.

Las reproducciones ilegales que se cuelan en Twitter duran bastante poco porque las denuncias por copyright parecen rápidas como el rayo. Eso sí: al parecer enseña todo de todo, y con las pocas simpatías que levanta el tipo, los comentarios no son para nada favorables.

El coqueteo que tuvo Dalas Review con el mundo pornográfico se queda en broma al lado de una escena cien por cien para adultos como la que protagoniza el tiktoker, quien a juzgar por las redes sociales debería ir buscando una nueva vocación.

Personalmente, todavía me impacta la trayectoria de Darrechi. Explorador y pionero en TikTok, cuando la plataforma era denostada por la mayoría de creadores de contenido, su inicial toque de guaperas gamberrete le hizo un hueco enorme dentro de la plataforma, desde la que pudo lanzar su reseñable carrera musical.

Justo en aquel punto llegaron las acusaciones de maltrato (reconocidas por él mismo, a su manera), el pasarse de gamberro a infractor (pasó una noche en el calabozo por saltarse las normas sanitarias y vacilar a varios policías), y de infractor a delincuente (llegó a estar investigado por la fiscalía mallorquina por su asunto de los condones). Eso sin contar asociaciones tan dañinas como las de José Nogales.

Su aventura en el porno puede darle algo de dinerito, pero no va a funcionar para revitalizar una imagen tocada de muerte. Ya ni puede presumir de ser el tiktoker español con más seguidores, pero con 28 millones de personas pendientes de él, algo me dice que todavía tiene fuelle. Aunque sea para un rato.