Lamine Yamal echa más leña al fuego publicando las imágenes de su polémica fiesta de cumpleaños

En plena tormenta mediática por la controvertida celebración de su mayoría de edad, Lamine Yamal ha decidido tomar el control del relato y compartir él mismo, a través de sus redes sociales, imágenes y vídeos de una fiesta que sigue dando mucho que hablar. Lejos de distanciarse del escándalo o dejar que se apague por sí solo, el joven futbolista del FC Barcelona ha optado por reivindicar algunos de los momentos más llamativos —y polémicos— de una noche inspirada en el lujo y el desenfreno al más puro estilo italiano.

Mientras el Gobierno solicita una investigación por la posible vulneración de la Ley de Discapacidad, tras la contratación de personas con enanismo como parte del espectáculo, Yamal continúa presumiendo de la fastuosa fiesta en su cuenta de Instagram. En uno de los vídeos publicados, se le puede ver enfundado en un traje blanco, rodeado de ostentosas joyas y sentado en una mesa de póker junto a otras figuras del fútbol como Gavi y Lewandowski, en una escena sacada de una película de gánsteres.

El jugador no se ha limitado a compartir vídeos: también ha publicado un carrusel de imágenes titulado "Elegancia", un adjetivo que ha levantado más de una ceja considerando el contenido del evento. Según ha trascendido, se contrató a chicas de imagen con requisitos específicos en cuanto a talla de pecho y color de pelo, lo que ha provocado duras críticas en redes sociales.

Entre los asistentes VIP se encontraban artistas como Bad Gyal, Quevedo, Bizarrap, Morad, Nicki Nicole y Ryan Castro, así como compañeros de equipo como Pau Víctor, Pau Cubarsí o Marc Casadó. También hay que destacar la presencia de influencers como TheGrefg, SofiG, Marta Díaz o IlloJuan. La presencia de estos rostros conocidos ha dado aún más visibilidad a una celebración que, por su estética y puesta en escena, parece diseñada para provocar.

Uno de los vídeos más comentados ha sido una pieza cuidadosamente editada que glorifica un estilo de vida de lujo, juego y excesos, con claras referencias al imaginario del crimen organizado. Las reacciones no se han hecho esperar: mientras algunos usuarios critican la falta de sensibilidad y el mensaje que transmite "En esa fiesta había muchas cosas, pero elegancia no era una de ellas", otros defienden su derecho a celebrar a lo grande "Así es como todos hubiéramos querido festejar los 18, no leo lloros” o "¡Felicidades Lamine! A disfrutarlos".

Con solo 18 años, Lamine Yamal ya no solo es protagonista en los terrenos de juego, sino también en un debate público que trasciende el deporte. Una fiesta que, más allá del lujo, ha encendido una conversación incómoda sobre valores, exposición mediática y el papel de los ídolos jóvenes en una era hipervisual.