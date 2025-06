Ya está aquí Nintendo Switch 2: la consola de Nintendo desata la fiebre entre los gamers

La escena se repite en distintas ciudades de España: tiendas de videojuegos con colas desde primera hora y compradores celebrando con orgullo haber conseguido una de las primeras unidades. La Nintendo Switch 2, oficialmente en el mercado desde hoy, ha confirmado lo que ya se intuía: el entusiasmo por la nueva generación de la consola híbrida es real, masivo y muy difícil de contener.

Desde Madrid hasta Sevilla, pasando por Barcelona y Bilbao, los puntos de venta especializados están viviendo una jornada atípica. Algunos comercios incluso han repartido números para organizar el acceso, y no han faltado quienes, móviles en mano, compartían en redes su entrada triunfal a la tienda o el momento en el que finalmente conseguían hacerse con la consola.

La expectación era alta, y no solo por ser la continuación de uno de los mayores éxitos de la historia de Nintendo. La Switch 2 llega con novedades que, sin reinventar el concepto, prometen consolidarlo: mayor potencia gráfica, tiempos de carga reducidos, pantalla OLED de nueva generación, batería optimizada y una de sus funciones más celebradas, el chat de vídeo integrado, que permite ver a tus amigos mientras juegas en línea.

La retrocompatibilidad también ha sido bien recibida por los seguidores de la marca, que valoran la posibilidad de seguir disfrutando de sus títulos favoritos sin tener que renunciar a la nueva experiencia. Además, Nintendo ha acompañado el lanzamiento con juegos icónicos, como Mario Kart World, preinstalado en algunos de los packs iniciales.

Desde luego, la acogida inicial marca un comienzo prometedor. El fenómeno no se limita al mercado español: medios internacionales reportan una demanda abrumadora en prácticamente todos los territorios, lo que apunta a una nueva etapa dorada para Nintendo. A tenor de lo visto hoy, la Switch 2 no solo está a la altura del legado de su predecesora: está lista para superarlo. Y la fiebre, al menos por ahora, no tiene pinta de bajar.