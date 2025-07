Muere la influencer Kenmer Kenia después de meses publicando vídeos de sus problemas de salud

Kenmer Kenia es conocida en redes por numerosos momentos virales, que le sirvieron para acumular más de un millón de seguidores en TikTok y una gran comunidad que la apoyaba incondicionalmente. Su característico humor y su negocio de pelucas le sirvieron para ser un rostro muy reconocible de la plataforma, pero ahora sus seguidores se han visto en la triste obligación de decirle adiós: ha fallecido pocos días después de someterse a una cirugía bariátrica.

Los últimos meses habían sido especialmente complicados para la influencer, ya que publicó numerosos vídeos en los que informaba a sus seguidores de los avances de sus problemas de salud. Por lo que señaló Kenmer Kenia, había desarrollado diabetes como consecuencia de su obesidad, y los médicos le habían indicado un cambio en su estilo de vida, acompañado de una cirugía bariátrica.

Este tipo de operaciones están pensadas para las personas con obesidad mórbida que no consiguen adelgazar a pesar de haber puesto en marcha serios intentos de cambiar su dieta y realizar ejercicio. Por supuesto, tiene una serie de riesgos, y aunque no está confirmado que el fallecimiento de la influencer se deba a complicaciones por la operación, es la hipótesis que la mayoría de sus seguidores barajan en este momento. Hace apenas cuatro días Kenmer Kenia publicó un vídeo en el que se podía comprobar lo duro que estaba siendo el postoperatorio para ella; y, además, no hubo personal médico junto a ella a pesar de su estado de salud débil, porque le dieron el alta y la mandaron a casa, a pesar de tener que estar todavía en cama.

Dado el sentido del humor de la influencer, han sido muchos los seguidores que no se han tomado en serio la noticia en un primer momento; pero, según han ido llegando las confirmaciones del entorno, la mayoría se ha convencido de que Kenmer Kenia ha muerto. Su legado será difícil de borrar, ya que muchas de sus frases más icónicas son utilizadas por muchas personas en su día a día, especialmente en países de Latinoamérica. Ahora solo queda desear a sus amigos y familiares que logren lidiar con su fallecimiento lo mejor posible, y que Kenmer Kenia pueda descansar en paz.