Muere con 24 años la influencer Guava Beauty, conocida por comerse los productos de belleza

Guava Shuishui, conocida en redes sociales como Guava Beauty, se hizo viral por su original, y controvertido, enfoque de probar productos de maquillaje y luego comérselos. Desgraciadamente la joven influencer taiwanesa falleció el pasado 24 de mayo de 2025 a los 24 años, según confirmó un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza les informamos que nuestra querida Shuishui colgó oficialmente su equipo de belleza y voló al cielo con una sonrisa y un apetito insaciable, lista para abrir un nuevo canal entre las nubes", decía el emotivo mensaje, originalmente en chino y traducido por Us Weekly.

El comunicado también destacó el carácter trabajador, brillante y apasionado de Shuishui, así como su capacidad para enfrentar los momentos difíciles con determinación y humor.

Con más de 12.000 seguidores en Instagram, Shuishui dejó una comunidad de fans que la apoyaron en cada paso de su inusual camino. “Gracias a todos los que le dieron ‘me gusta’, comentaron, rieron con ella y la acompañaron con tanto cariño. Shuishui guarda ese amor en su corazón y lo valora profundamente. Simplemente cambió de lugar, pero sigue brillando”, concluía el mensaje, que además incluía un clip de la influencer saludando a cámara. La causa de su fallecimiento no ha sido revelada.

Guava Shuishui no solo probaba productos de belleza, sino que solía lamerlos o incluso morderlos tras aplicarlos, lo que generaba tanto fascinación como polémica. En un video publicado en septiembre, por ejemplo, probó un labial de Maybelline y luego se llevó el aplicador a la boca. "Fácil de usar, pero el sabor es demasiado fuerte", escribió en la descripción.

En noviembre, defendió su estilo con una publicación que decía: "Hace tiempo que quiero convertir este concepto en una serie. Aunque sea controvertido, me encanta. Me da igual". También advertía con ironía: "Este contenido no es apto para menores de seis años… y no está permitido comerlo".

Aunque no se ha confirmado si sus prácticas inusuales de probar el sabor de productos cosméticos están relacionadas con su fallecimiento, la incógnita ha despertado inquietud entre sus seguidores.