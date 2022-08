Una streamer es baneada por practicar sexo en directo en Twitch

Decir que Twitch está libre de contenido sexual sería mentir de forma descarada. No hay más que echar un vistazo a la sección de ASMR para darse cuenta de la enorme cantidad de streamers (mujeres, en su mayoría) que emiten en directo mientras realizan actividades sugerentes a demanda de sus suscriptores. Twitch lo permite, siempre y cuando no se rebase la línea de lo explícito, y eso es exactamente lo que ha hecho la streamer Kimmikka, que mantuvo relaciones sexuales con su novio mientras emitía en directo. La creadora trató de mantener fuera de la cámara la actividad sexual para no tener problemas de censura, pero un reflejo en una ventana llevó su plan al traste.

Twitch ha decidido banear a Kim Mikka durante una semana, un castigo muy leve si se compara con el que otros muchos creadores han recibido por asuntos accidentales. Muchos de los que se han enterado de esta curiosa historia han manifestado en Twitter que la sanción debería haber sido mucho mayor, a pesar de que la streamer se haya defendido aduciendo que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Teniendo en cuenta que no ha sido castigada de forma demasiado severa por lo que hizo, y que además está recibiendo una enorme cantidad de atención y nuevos seguidores, cualquiera diría que Kim Mikka ha salido ganando con todo este lío. Lejos de tomarse su semana de baneo como una oportunidad para tener unas buenas vacaciones, la streamer ha recurrido a otras plataformas como Trovo para continuar con su actividad. Habrá que ver si el boom de popularidad aguanta lo suficiente como para que muchos de estos espectadores amantes del salseo decidan seguirla en Twitch. ¡Accidentes como estos han servido de detonante para muchas carreras estelares, y si no que se lo digan a Kim Kardashian!