Cómo y dónde reservar GTA 6: todo lo que tienes que saber sobre el lanzamiento del año

Las reservas de GTA 6 se han puesto en marcha este 25 de junio de 2026 en tiendas digitales y distribuidores autorizados, confirmando de forma oficial el inicio de la campaña comercial del videojuego más anticipado de la última década. El lanzamiento se producirá el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión de PC sigue sin fecha concreta.

Rockstar Games ha fijado dos ediciones principales para el estreno. La versión estándar tendrá un precio de 79,99 euros e incluirá el juego completo. Por su parte, la Ultimate Edition se sitúa en 99,99 euros e incorpora contenido digital adicional vinculado a los protagonistas, Jason y Lucía, con vehículos exclusivos, opciones de personalización y elementos cosméticos desbloqueables a medida que avanza la historia.

Entre los incentivos por reserva se incluye un pack especial de inspiración clásica ambientado en Vice City, con un vehículo exclusivo, un garaje inicial y elementos estéticos para los personajes. Las compras realizadas en plataformas digitales como PlayStation Store o Microsoft Store añaden además un mes de acceso gratuito a GTA+, el servicio de suscripción de la compañía.

En paralelo, se ha confirmado que la distribución física del juego en algunas regiones no incluirá disco, sino un código de descarga. Este cambio refuerza la apuesta por el formato digital y ha generado debate entre los coleccionistas, aunque las cadenas de venta mantienen abiertas las reservas tanto en tiendas físicas como online.

Otro de los elementos clave del lanzamiento será la precarga, prevista para una semana antes de la salida oficial. Los usuarios podrán descargar el juego con antelación, en previsión de un tamaño de instalación que supera ampliamente los 100 GB, según las primeras estimaciones técnicas.

La disponibilidad de reservas se ha activado de forma simultánea en grandes superficies y comercios especializados, con previsiones de alta demanda desde las primeras horas. La expectación acumulada tras años de especulación ha convertido este proceso en uno de los más concurridos del sector, con plataformas digitales registrando picos de tráfico desde el anuncio oficial.