GTA 6 podría vender 46 millones de copias en su lanzamiento y pulverizar todos los récords

Cuando Grand Theft Auto V llegó a las tiendas en 2013, el mundo de los videojuegos asistió a un acontecimiento sin precedentes. El título vendió 11,2 millones de copias en su primer día y se convirtió en el producto de entretenimiento más rápidamente vendido de la historia. Trece años después, GTA 6 parece dispuesto a convertir aquel récord.

Diversos análisis publicados en las últimas semanas apuntan a que el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre podría superar todas las previsiones imaginables. Algunas estimaciones hablan de 25 millones de unidades vendidas el primer día, mientras que otras elevan la cifra hasta los 40 millones durante sus primeros meses en el mercado. Sin embargo, una de las proyecciones más llamativas sitúa el debut del juego en unos extraordinarios 46 millones de copias.

La magnitud del dato se entiende mejor al compararlo con el resto de la industria. Si esa previsión llegara a cumplirse, GTA 6 duplicaría ampliamente el estreno de su predecesor y firmaría un lanzamiento sin equivalente no solo en videojuegos, sino en cualquier otro ámbito del entretenimiento.

El contexto ayuda a explicar semejante entusiasmo. Rockstar Games ha mantenido un silencio calculado durante años, mientras la comunidad analizaba cada avance al milímetro. El regreso a Vice City, la introducción de nuevos protagonistas y el prestigio acumulado por la saga han convertido el proyecto en uno de los productos culturales más esperados de la década.

A ello se suma el peso económico que tiene para Take-Two Interactive. Los inversores contemplan el estreno como un acontecimiento capaz de redefinir los ingresos de la compañía, consciente de que pocas franquicias generan una fidelidad comparable.

Por ahora, todo son predicciones. Pero incluso si las cifras finales se quedaran por debajo de las estimaciones más optimistas, GTA 6 ya ha conseguido algo extraordinario antes de salir a la venta: hacer que millones de personas hablen de números que, hasta hace poco, parecían imposibles de imaginar en un videojuego.