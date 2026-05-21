¿GTA 6 se retrasará a febrero de 2027? Un nuevo rumor inquieta a los fans

Cuando parecía que el tema de la salida de GTA 6 había quedado zanjado, ha surgido un rumor que ha vuelto a inquietar a los fans de la saga. Todo comenzó tras la aparición de un mensaje anónimo en 4chan, una plataforma conocida por la constante publicación de filtraciones y rumores relacionados con la industria del videojuego. Según esa publicación, Rockstar Games y Take-Two Interactive estarían preparando internamente un nuevo retraso para GTA 6, moviendo su lanzamiento hasta febrero de 2027.

El supuesto filtrador asegura además que el anuncio podría producirse durante una próxima reunión financiera con inversores. Sin embargo, la publicación no aporta pruebas verificables, imágenes, documentos internos ni detalles técnicos que permitan confirmar la autenticidad de la información, algo habitual en este tipo de mensajes virales.

Precisamente por eso, muchos jugadores y analistas están tratando el rumor con cautela. En los últimos años, GTA 6 se ha convertido en uno de los videojuegos más comentados y cualquier movimiento relacionado con su desarrollo suele generar una enorme repercusión en redes sociales, foros y canales especializados.

Además, el contexto actual parece contradecir directamente la supuesta filtración. Hace solo unos días, Strauss Zelnick reafirmó públicamente que el lanzamiento continúa previsto para el 19 de noviembre de 2026, una fecha que la compañía mantiene oficialmente desde hace meses.

Aun así, parte de la comunidad teme que pueda repetirse una situación similar a la ocurrida anteriormente con otros grandes proyectos de Rockstar, donde los retrasos terminaron formando parte habitual del desarrollo. Por ese motivo, muchos jugadores siguen pendientes de cualquier reunión financiera o movimiento empresarial que pueda ofrecer pistas sobre el estado real del juego.

Mientras tanto, la maquinaria de rumores alrededor de GTA 6 continúa funcionando prácticamente a diario. Entre teorías, filtraciones imposibles y mensajes anónimos, la expectación alrededor del próximo gran lanzamiento de Rockstar sigue creciendo incluso antes de que empiece oficialmente su campaña de reservas.