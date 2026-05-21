Bad Bunny desata la locura en las calles de Barcelona antes de sus primeros conciertos en España

Bad Bunny ya se encuentra en Barcelona para iniciar la etapa española de una de las giras más esperadas del año. El artista puertorriqueño actuará en la ciudad antes de continuar con el resto de fechas previstas en España dentro del tour internacional con el que está recorriendo distintos países.

Desde su llegada, las redes sociales se han llenado de vídeos y fotografías grabadas por seguidores que intentan localizar al cantante en distintos puntos de la capital catalana. Algunos usuarios lograron captarle paseando por zonas céntricas como Passeig de Gràcia, mientras que otros difundieron imágenes del momento en el que accedía al hotel donde se aloja.

Precisamente en ese lugar se produjeron algunas de las escenas más comentadas de la jornada. Decenas de fans se congregaron frente al establecimiento para intentar ver de cerca al artista, generando una gran concentración de personas en la entrada. En varios vídeos compartidos en TikTok y X se observa cómo el cantante atraviesa rápidamente la multitud mientras es recibido entre gritos, móviles levantados y personas cantando algunas de sus canciones.

La expectación no terminó ahí. Durante la noche, numerosos seguidores permanecieron en los alrededores del hotel esperando una posible aparición del artista. Algunos grupos comenzaron incluso a corear temas de su discografía con la esperanza de que saliera a saludar desde el balcón o la entrada principal.

Sin embargo, Bad Bunny no volvió a aparecer públicamente y mantuvo un perfil discreto tras acceder al hotel. Aun así, la presencia del cantante en Barcelona ha bastado para convertir distintas zonas de la ciudad en puntos improvisados de reunión para sus fans.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour llega precedida por una enorme expectación internacional y por el éxito reciente del artista tanto en música como en moda. Barcelona será una de las primeras grandes paradas europeas de un recorrido que continuará después por otras ciudades españolas y varios destinos internacionales a lo largo de los próximos meses.