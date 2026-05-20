Twitch abre el grifo: ya no necesitas ser Afiliado ni Partner para ganar dinero y usar todas las herramientas

El camino para convertirse en streamer profesional en Twitch acaba de dar un giro de 180 grados. Si hasta ahora empezar de cero en la plataforma morada implicaba semanas (o meses) de directo frente a una pantalla vacía persiguiendo el ansiado estatus de 'Afiliado' o 'Partner', las reglas del juego han cambiado para siempre. Cualquier usuario, desde su primer directo, puede activar la monetización y jugar a ser creador con el kit completo de herramientas.

Tras testear con éxito esta estrategia en Estados Unidos el pasado verano, Twitch ha anunciado el despliegue internacional de esta medida, incluyendo de forma inmediata a España. El objetivo es claro: derribar las barreras de entrada y permitir que los canales emergentes construyan comunidades sólidas e interactiven con ellas desde el "minuto uno".

Adiós a los requisitos obligatorios: Bits y Subs para todos

¿Qué significa esto en la práctica? Que ya no tendrás que cumplir métricas obligatorias de horas de emisión o picos de espectadores para acceder a las funciones más codiciadas de la plataforma. Desde el primer día tendrás disponibles:

Monetización directa: Suscripciones, Bits y emotes personalizados para tus seguidores.

Interacción y comunidad: Puntos de canal para gamificar tus directos e insignias personalizadas.

Herramientas de crecimiento: Acceso total a las 'Estadísticas del creador', 'Objetivos' y extensiones.

¿Cómo funciona el dinero generado? Aunque para retirar los ingresos acumulados en tu cuenta (el "payout") seguirá siendo necesario alcanzar formalmente el estatus de Afiliado y llegar al umbral mínimo de pago, Twitch introduce una novedad: podrás reinvertir ese saldo acumulado dentro de la propia plataforma para comprar suscripciones de regalo o Bits para otros creadores.

Según los datos que maneja la compañía dirigida por Dan Clancy, los creadores que han utilizado estas herramientas en la fase de pruebas logran alcanzar hasta 1,5 veces más espectadores simultáneos en el tiempo y consiguen la condición de Afiliado muchísimo más rápido.

Nuevas herramientas de comercio

Aprovechando esta apertura total de los canales, Twitch también ha presentado una nueva batería de funciones interactivas para que exprimir la monetización no dependa solo del tamaño de tu audiencia, sino de lo activa que sea:

Insignias de Creador desbloqueables: Podrás diseñar insignias exclusivas vinculadas a hitos, momentos locos de la emisión o subathons. Durante la fase de pruebas, los creadores que las usaron vieron crecer un 50% sus ingresos por suscripciones de regalo el primer día del evento.

Power-ups personalizados: Tus espectadores podrán gastar Bits para activar overlays, efectos en directo o acciones personalizadas que tú mismo hayas diseñado.

Evolución del 'Tren del Hype': Nuevos formatos experimentales para fomentar el apoyo colectivo en momentos de máxima tensión o celebración.

Con este movimiento estratégico, Twitch se blinda frente a la competencia de plataformas como Kick o TikTok, facilitando que el talento emergente empiece a ver los frutos de su trabajo de manera inmediata. Si estabas pensando en encender la cámara y probar suerte, la plataforma te lo acaba de poner más fácil que nunca.