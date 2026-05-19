Xokas carga como nunca contra el mundo del streaming: "Me jode cuando me meten en el mismo saco que a los streamers"

Xokas volvió a convertirse en tendencia tras unas declaraciones realizadas en directo en las que mostró su descontento con la evolución del mundo streamer. El creador gallego, una de las figuras más conocidas del sector en habla hispana, dedicó varios minutos de su retransmisión a hablar sobre cómo percibe actualmente la comunidad de creadores de contenido.

Lejos de reivindicar la profesión, el streamer adoptó un tono especialmente crítico. "Esto es una mierda de trabajo y no tiene nada que ver con un trabajo de verdad", afirmó durante el directo. Según explicó, considera que gran parte de los streamers carecen de experiencia fuera de Internet y hablan desde una posición alejada de la realidad laboral tradicional.

"Los streamers son gente que no han dado un palo al agua, gente que no puede hablar con propiedad de absolutamente nada", comentó. Xokas fue todavía más duro al referirse al tipo de contenido que se ha popularizado en los últimos años, señalando que las dinámicas virales actuales premian comportamientos que considera superficiales o directamente "despreciables".

El gallego también comparó la etapa inicial del streaming en España con la situación actual. En ese contexto, recordó que antes se viralizaban debates o conversaciones más extensas, mientras que ahora predominan clips rápidos, polémicas y contenidos orientados al impacto inmediato. "Tenemos una imagen muy deteriorada", lamentó durante la emisión.

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue su distanciamiento respecto a la comunidad streamer. "Es una comunidad de la que ya no me gusta formar parte", aseguró. Incluso reconoció sentirse incómodo cuando se le relaciona con otros creadores de contenido: "Cuando me meten en el mismo saco que a los streamers me jode".

Las declaraciones han generado una amplia reacción en redes sociales, donde algunos usuarios han respaldado parte de su análisis sobre el estado de Internet y otros han criticado el tono utilizado para referirse a sus propios compañeros de profesión.