Bad Bunny y Zara lanzan la colección conjunta Benito Antonio, disponible desde el 21 de mayo

La conexión entre Bad Bunny y Zara no es nueva. Durante los últimos meses, el artista puertorriqueño ha lucido diseños de la marca en algunos de los momentos más visibles de su carrera reciente. Uno de ellos fue su actuación en la Super Bowl, donde apareció con un conjunto color crema diseñado por la firma española ante millones de espectadores. Poco después, volvió a apostar por Zara durante su aparición en la Met Gala de Nueva York.

Ahora, esa relación creativa se convierte oficialmente en una colección conjunta bautizada con el nombre real del cantante: Benito Antonio. Según ha confirmado la propia compañía, las prendas estarán disponibles para el público general a partir del 21 de mayo tanto en tiendas seleccionadas como en la web de Zara.

La colección fue presentada de forma anticipada este fin de semana en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan de Puerto Rico. Allí, varios asistentes pudieron ver por primera vez las prendas y también al propio Bad Bunny, que apareció de forma inesperada en la tienda, provocando una auténtica avalancha de vídeos y reacciones en redes sociales.

Las primeras imágenes muestran una propuesta marcada por la estética relajada y veraniega que suele acompañar al artista. Predominan las prendas amplias, los tejidos cómodos, los estampados retro, las rayas, el denim y referencias claras al streetwear contemporáneo. Entre las piezas destacan sudaderas, pantalones cortos, jerséis de punto y camisetas con una tipografía específica creada para la colección.

El logotipo Benito Antonio ya había aparecido anteriormente en algunos detalles relacionados con el cantante, como la silla utilizada durante su preparación para la Met Gala. Esa continuidad visual parece formar parte de una estrategia cuidadosamente diseñada entre ambas marcas.

La colaboración llega además en un momento especialmente potente tanto para Zara como para Bad Bunny. Mientras el cantante prepara la continuación de su gira internacional tras el éxito de Debí tirar más fotos, Zara acaba de consolidarse como la marca de moda más valiosa del mundo según varios informes internacionales del sector.