C. Tangana carga contra J Balvin por su homenaje al productor mexicano Milkman: "Si hablamos de cómo le trataste se te cae el circo, payaso"

Un homenaje de J Balvin al creativo mexicano Milkman durante un concierto en Ciudad de México terminó provocando una inesperada reacción por parte de C. Tangana. El artista madrileño acusó al colombiano de actuar con hipocresía y publicó un mensaje especialmente duro en redes sociales que rápidamente comenzó a circular entre seguidores de ambos músicos.

La escena se produjo durante una actuación de J Balvin en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En mitad del concierto, el cantante dedicó unas palabras al productor y diseñador mexicano Óscar Botello, conocido en la industria musical como Milkman, fallecido el pasado mes de febrero. Balvin lo describió como una persona fundamental en su trayectoria profesional y lamentó no haber podido despedirse de él antes de su muerte.

"En México, mandándole todo el amor y toda la fuerza a su familia", expresó el artista colombiano ante el público. También agradeció públicamente el trabajo de Milkman dentro de la cultura urbana y del género latino, recordando su influencia en varios proyectos creativos relacionados con la imagen visual de su carrera.

Milkman fue una figura importante en la construcción estética de algunos de los primeros grandes éxitos internacionales de Balvin. Participó en el desarrollo visual del álbum Energía y colaboró en distintos proyectos vinculados al universo gráfico y creativo del cantante colombiano.

Poco después de que los vídeos del homenaje comenzaran a difundirse en redes sociales, C. Tangana reaccionó públicamente con un mensaje especialmente crítico. "Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía se te cae el circo, payaso. Debería darte vergüenza", escribió el artista español.

El comentario generó una fuerte repercusión inmediata entre seguidores de ambos músicos, especialmente porque Tangana no ofreció más detalles sobre el motivo concreto de sus acusaciones. Hasta el momento, J Balvin no ha respondido públicamente al mensaje.

No es la primera vez que el colombiano protagoniza tensiones públicas dentro de la industria musical. En los últimos años, ha mantenido desencuentros mediáticos con artistas como Residente o Bad Bunny. En esta ocasión, sin embargo, la discusión ha surgido alrededor de una figura muy respetada dentro del ámbito creativo latinoamericano y de un homenaje que inicialmente había sido recibido con emoción por parte del público mexicano.