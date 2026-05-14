Phil Kane y Nathy Peluso confirman su relación: así es el nuevo novio de la artista

Son muchas las canciones que Nathy Peluso ha dedicado al amor y, más en concreto, al mal de amores. Y aunque este tema estuvo muy presente en su último proyecto musical, parece que, en realidad, la cantante está pasando por uno de sus mejores momentos en lo que al romance se refiere, ya que llevaría varios meses en una relación de pareja con el atleta Phil Kane.

Fue ayer cuando por fin todos los fans del artista pudieron confirmar la relación, después de varias publicaciones en redes en las que tanto él como ella daban a entender que estaban pasando tiempo juntos, pero sin ser demasiado concretos con la situación que había entre ellos. En estas últimas imágenes, publicadas en las redes de Phil Kane, ambos aparecen por fin dados de la mano y en una aparición pública conjunta, para ir a ver el Clásico de fútbol.

Si se echa un vistazo a las publicaciones realizadas por ambos, se puede comprobar que ya son varias las experiencias especiales que han vivido juntos, y ambos han estado presentes en algunos de los momentos profesionales más importantes de cada uno, como la gira Grasa de Nathy Peluso o la carrera en Tokyo en la que participó Phil Kane. Queda claro que están en plena fase de enamoramiento y disfrutando de la relación al máximo, así que solo queda desearles un brillante futuro juntos. ¡Esperamos que pronto se venga un álbum de romance absoluto por parte de la cantante argentina!