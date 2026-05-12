Xabi San Martín da la cara por Amaia Montero tras las críticas en su primer concierto con La Oreja de Van Gogh

Xabi San Martín, teclista y principal compositor de La Oreja de Van Gogh no ha dudado en dar la cara por su compañera y salir en su defensa en una entrevista concedida al diario 'El Correo'. "Ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar. Mareaba al pobre técnico de sonido porque pedía repetir las canciones cinco veces. Es súper perfeccionista. Ha puesto sus energías en el trabajo. Ha dado clases de canto, ha recibido técnicas para manejar los nervios, la respiración... En plan obsesivamente perfeccionista", ha expresado sobre la preparación de Amaia antes del arranque de la gira.

"No es tonta, sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía en ella. Y lo ha vivido con una valentía y una templanza que yo creo que cualquiera de nosotros en su lugar se habría derrumbado. Yo, desde luego", ha reconocido haciendo alusión al primer concierto del grupo.

De ahí que aunque las críticas forman parte de "un juego que no deja de ser frívolo y hasta lógico" ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con nuestra realidad y hemos estado muy de espalda todos al momento meme".

Sin embargo, sí ha admitido los problemas de voz de Amaia, explicando que "los nervios le jugaron una mala pasada". "Se elevaba en una plataforma que se movía un montón, vibraba. Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario, porque es así de natural. Al día siguiente insistía en repetir porque es muy cabezota. Pero no hay necesidad de hacer ensayos delante de 15.000 personas. Siguió la plataforma, pero con menos altura y con otro tema que tenía más dominado. No descartamos recuperarlo más adelante, la gira es larga", ha afirmado, desmintiendo así los rumores de que su tour podría correr peligro por el estado anímico de la cantante.

Además, Xabi San Martín se ha pronunciado sobre su excompañera Leire Martínez, para la que no tiene más que buenas palabras tras su salida del grupo en octubre de 2024: "Hacia Leire no tenemos más que gratitud. Hemos estado media vida del grupo juntos. Te puedes imaginar, le debemos muchísimo".

Y aunque reconoce que actualmente no tienen relación "porque después de una separación que es dolorosa para todas las partes es normal que cada uno haya seguido su camino", sí ha asegurado que "no hay rencores" y que le desean lo mejor a la navarra en su carrera en solitario. "Le va realmente genial, está por Latinoamérica, su disco está funcionando de maravilla, se ha rodeado muy bien y de corazón, de corazón, que todas sus buenas noticias son buenas noticias para nosotros también" ha concluido.

¿Críticas excesivas en redes sociales?

Luego nos llenamos la boca hablando de salud mental, de bullying y demás pero ahora mismo el volumen de criticas en redes sociales que está recibiendo Amaia Montero tras su primer concierto de regreso con La Oreja de Van Gogh es totalmente desmedido.

Después de meses de espera, ensayos e ilusión desde que anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero volvía a subirse a un escenario con el grupo dos décadas después de su marcha para emprender su carrera en solitario, en el primer concierto de su gira 'Tantas cosas que contar tour 2026' en el Bizkaia Arena de Bilbao.

Un emocionante show en el que abría su corazón con los miles de seguidores que abarrotaron el recinto, confesando que había "bajado al mismísimo infierno" y llegó a creer que nunca volvería a subirse a un escenario.

Una reaparición que ha provocado un gran revuelo y ha desatado numerosas críticas en redes sociales por la calidad vocal de Amaia, apuntando que habría dejado mucho que desear en varias partes del concierto en las que se escuchaba más al público o los coros de sus compañeros que a ella misma. Algo que la propia artista reconoció en un momento dado, admitindo que "lo hago fatal, soy consciente", en referencia a una canción que no salió como le hubiese gustado y como en los ensayos con su banda.

Pero no todo han sido críticas "Ayer tuve la gran suerte de asistir al concierto y la percepción general del público allí fue muy distinta a la que se está leyendo hoy en redes: hubo emoción, nostalgia y una conexión evidente entre la banda y la gente desde el primer minuto. Evidentemente hubo aspectos mejorables y nervios logicos.

Pero reducir lo vivido ayer a una colección de críticas virales me parece profundamente injusto. Amaia ofreció un concierto sólido, cercano y muy valiente. Se la vio emocionada, comprometida y respaldada por un público que, en su gran mayoría, salimos satisfechos y felices de volver a vivir esas canciones en directo", escribió en X uno de los asistentes al concierto.