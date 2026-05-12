La Kings League abre un expediente disciplinario a su árbitros tras los audios machistas filtrados en la Queens League

La Kings League ha publicado un comunicado oficial después de la polémica generada por la filtración de unos audios atribuidos a árbitros de la competición en los que se realizaban comentarios machistas sobre jugadoras de la Queens League. La organización asegura que ya ha iniciado una investigación interna y que las personas implicadas podrían enfrentarse a sanciones inmediatas.

La controversia comenzó durante el fin de semana, cuando varios clips extraídos de una retransmisión empezaron a circular de forma masiva en redes sociales como X, TikTok y Twitch. En las grabaciones se escuchaban comentarios de carácter sexual y despectivo sobre distintas futbolistas y miembros de los equipos de la Queens League. Los audios fueron atribuidos al árbitro Joan Fábregas y a otras personas vinculadas a la competición.

Uno de los fragmentos más comentados mostraba a uno de los implicados afirmando que se había "puesto cachondo" mientras una jugadora protestaba una decisión arbitral. La difusión de esas declaraciones provocó una reacción inmediata entre aficionados, creadoras de contenido y clubes participantes, que reclamaron una respuesta contundente por parte de la organización.

Horas después del estallido de la polémica, la Kings League emitió un comunicado oficial coincidiendo con el inicio de una nueva jornada. En el texto, la competición calificó los comentarios como "totalmente inaceptables" y pidió disculpas tanto a las personas afectadas como a la comunidad de la Kings y Queens League.

La organización explicó además que desde el primer momento se puso en marcha una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Según el comunicado, ya se ha abierto un expediente disciplinario contra las personas implicadas y este procedimiento podría derivar en sanciones "incluida la suspensión de empleo y sueldo de manera inmediata".

El mensaje concluye subrayando que este tipo de conductas "no tienen cabida" dentro de la competición y que no representan los valores que la Kings y la Queens League quieren transmitir. Mientras tanto, varios equipos continúan pronunciándose públicamente sobre el caso. Entre ellos, Ultimate Móstoles mostró su "absoluto rechazo" a los comentarios filtrados y reclamó medidas ejemplares.