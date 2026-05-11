Críticas a Aitana por el parecido de su gira con la escenografía de Sabrina Carpenter: "Prepara los abogados"

El Cuarto Azul World Tour de Aitana comenzó hace poco con una producción ambiciosa centrada en la estética del último disco de la artista catalana. El escenario reproduce distintas habitaciones y espacios interiores en tonos azules, una idea que encaja directamente con el concepto visual del álbum Cuarto Azul. Sin embargo, las comparaciones en redes no tardaron en aparecer.

Muchos usuarios señalaron el parecido entre la escenografía de la gira y el decorado utilizado recientemente por Sabrina Carpenter durante su actuación en Coachella. La cantante estadounidense también apostó por una estructura inspirada en una vivienda, con varias estancias visibles sobre el escenario y un enfoque muy cinematográfico.

Las críticas se extendieron rápidamente en X y TikTok, donde algunos usuarios acusaron a Aitana de haberse inspirado demasiado en el show de la artista estadounidense. Aun así, buena parte de sus seguidores salió en defensa de la cantante española, recordando que una producción de este nivel requiere meses de planificación y construcción.

Uno de los comentarios más compartidos resumía esa idea: "Coachella fue hace 2 días y os pensáis que estas cosas se hacen en un abrir y cerrar de ojos. Este stage estaba hecho antes de que se hiciera el Coachella y se supiera cuál era el escenario de Sabrina".

Otros usuarios también defendieron que la estética de la gira tiene sentido dentro del universo conceptual del disco. "Su álbum se llama literal Cuarto azul, ¿qué quieres que ponga? ¿Jirafas de escenografía?", escribió otra persona. Un tercer comentario viral insistía en la misma línea: "La gira se llama Cuarto Azul y ella va a cantar las canciones de su álbum llamado Cuarto Azul y ella va a cantar en un cuarto azul. No es tan difícil".

Mientras tanto, la gira continúa acumulando vídeos virales y llenando recintos. Más allá del debate visual, el espectáculo está siendo uno de los lanzamientos musicales españoles más comentados de estas semanas.