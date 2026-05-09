DIEZ AÑITOS
Canciones de 2016 que se han convertido en clásicos: ¿las recuerdas?
Estas son diez canciones que fueron lanzadas hace diez años, en el 2016. Todas ellas gozaron de un notable éxito y hoy pueden considerarse clásicos representativos de ese momento tan peculiar en la cultura pop.
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Dangerous Woman
Pocos momentos de la cultura pop de 2016 fueron tan virales como la versión a capella de esta canción, que Ariana Grande cantó con su reconocible traje de conejita de látex negro.
Formation
Una de las eras más respetadas y admiradas de Beyoncé, con un temazo como Formation.
Love on the Brain
Esta canción de Rihanna es una de las más emocionantes de su repertorio, y vio la luz en 2016.
Cheap Thrills
Sonó en todas partes, pero ha sabido envejecer con dignidad.
Starboy
El fenómeno musical por excelencia del 2016, que cambió la forma en la que se hizo el pop en los años siguientes.
Pillowtalk
La canción debut de Zayn Malik sigue siendo un clásico que representa el sonido de su época.
Mercy
En pleno pico de popularidad de Shawn Mendes, esta es una de las canciones que más sonaron en la radio.
Million Reasons
Aunque no sea la era más reconocida de Lady Gaga, esta canción merece un respecto enorme por la excelente forma en la que ha envejecido.
Pink + White
Seguimos esperando a que Frank Ocean decida bendecirnos con más canciones como esta.
Slumber Party
La última era de Britney Spears, que ha ganado adeptos con el paso de los años.
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