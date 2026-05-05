Olivia Rodrigo dará un concierto secreto el 8 de mayo en Barcelona y solo podrás ir si estás entre sus oyentes más fieles

Olivia Rodrigo regresa a Barcelona, pero no de la manera que esperas. El próximo 8 de mayo, la artista ofrecerá un concierto en una localización que no ha sido anunciada públicamente, en el marco del formato Billions Club Live impulsado por Spotify. El acceso estará limitado a invitados seleccionados entre sus oyentes más fieles, quienes recibirán la invitación directamente por correo electrónico.

Este tipo de actuaciones, habituales dentro de la estrategia de la plataforma, suelen reunir a artistas con múltiples canciones que han superado los mil millones de reproducciones. Rodrigo forma parte de ese grupo con varios temas incluidos en el denominado Billions Club, lo que explica su participación en esta serie de conciertos privados que posteriormente suelen difundirse en formato audiovisual.

La presencia de la cantante en la ciudad coincide además con una colaboración destacada con el FC Barcelona. El 10 de mayo, su logotipo aparecerá en la camiseta del equipo durante la disputa de El Clásico frente al Real Madrid, en el marco del acuerdo comercial entre el club y Spotify. La iniciativa incluye también una colección de merchandising asociada.

En un comunicado, la propia Rodrigo expresó su sorpresa ante esta acción: ver sus iniciales en la camiseta de un club de alcance global es, según señaló, una experiencia difícil de asimilar. La colaboración refuerza la tendencia de integrar música y deporte en estrategias conjuntas de visibilidad internacional.

Para quienes no consigan acceso al concierto del 8 de mayo, la artista ya tiene confirmadas nuevas fechas en la ciudad. Su gira The Unraveled Tour hará parada en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de mayo de 2027, con entradas que saldrán a la venta general el 7 de mayo. Barcelona se consolida así como uno de los puntos clave en su agenda europea a corto y medio plazo.