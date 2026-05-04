Gara Durán sobre el éxito viral de Mi loco cowboy: "Es una locura la de gente que está haciendo el baile"

Gara Durán se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del pop español. Su ascenso ha sido ratificado recientemente por Spotify al ser nombrada artista RADAR 2026, compartiendo distinción con nombres como Metrika, Alcalá Norte, El bobo de las 3000 y Teo Planell. Pudimos charlar con ella poco antes del evento de presentación en la Sala But de Madrid, donde nos desveló los detalles de su próximo trabajo y la evolución sonora que ha experimentado desde el lanzamiento de Alquimia.

"Va a tener un sonido mucho más pop, más divertido y bailable, pero sin perder mi esencia", nos explica Gara. "Creo que lo que me define es esa atmósfera onírica y ambiental, las armonías... todo eso lo voy a conservar porque me gusta mucho, pero definitivamente será un disco muy pop".

El origen de "Mi loco cowboy" y el fenómeno viral

Uno de los puntos de inflexión en su carrera reciente ha sido el éxito masivo de "Mi loco cowboy". Según nos cuenta la propia artista, la canción nace de algo tan humano como la tensión sexual: "La historia trata básicamente de un coqueteo; de ese jugueteo cuando alguien te gusta, no sabes cómo decirlo y se crea esa dinámica de flirteo".

Esa chispa narrativa conectó de inmediato con el público, especialmente en TikTok, donde la canción se volvió viral acompañada de una coreografía que la propia Gara creó de forma espontánea. "Es surrealista. El baile me salió en casa, literalmente. Es una locura ver a tanta gente haciéndolo; supongo que al ser un baile tan fácil, la gente se ha animado rápido", confiesa entre risas.

Solo unos días después de este encuentro, coincidimos en el backstage del Vibra Mahou Fest en León con Barry B, pareja de Gara y también referente de la nueva escena. Al preguntarle por el éxito de ella, su orgullo fue evidente: "La hizo en un día y todo el mundo sabía que iba a ser un banger. No esperábamos que la entrada del primer adelanto del disco fuera tan fuerte, pero se olía. Las canciones, cuando son bonitas, se huele que van a triunfar".

¿Qué significa ser artista Spotify Radar?

Formar parte de la apuesta de Spotify es un hito que ambos conocen de cerca. Si en 2025 fue el turno de Barry B, este 2026 los focos apuntan a Gara. "Es un apoyo absoluto y un lujo. Estoy superagradecida porque estar aquí es una pasada para cualquier artista", afirma ella.

Por su parte, Barry B recuerda cómo esta plataforma impulsó su carrera tras el lanzamiento de Infancia Mal Calibrada: "Imagínate lo que significa que una plataforma tan grande haga llegar tu música a la máxima audiencia posible. A mí me pilló sacando el disco, llegó a muchísima peña y se vendieron muchísimas entradas. Todo está yendo bien".

Con la confianza de quien conoce bien el talento que tiene cerca, Barry concluye con una predicción clara: "Creo que Gara lo va a vivir de una forma aún más superlativa porque no para de hacer temazos".